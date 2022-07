Mladí basketbalisté podlehli Litvě

Mistrovství Evropy basketbalistů do 20 let v Podgorici: Litva - Česko 108:66 (37:13, 63:33, 93:52) Český tým skončil ve skupině C s jednou výhrou a dvěma porážkami na posledním čtvrtém místě.

