Nymburk seřídil mířidla a uspěl v opavském pekle. Máme skvělé střelce, muselo to přijít, těšilo Sehnala

„Ukázali jsme kvalitu. Víme, jak se hraje před takovou atmosférou, věděli jsme do čeho jdeme, připravovali jsme se na to dva dny. A myslím, že jsme to zvládli velmi dobře," těšilo nymburského rozehrávače Ondřeje Sehnala.

Také toto semifinále (I série mezi Děčínem a Pardubicemi je nerozhodná 3:3) tak nabídne rozhodující sedmé utkání. To se bude hrát v pondělí na hřišti Nymburka (od 18 hodin).

Nymburk sérii play off neprohrál dlouhých dvacet let. Naposledy padl ve finále 2003 právě s Opavou. Nyní se všemi silami snaží neporazitelnost proti osudovému soupeři natáhnout. „Obrátilo se to. My víme, že máme skvělé střelce, že to jednou přijít musí. Je to neuvěřitelná série! V půlce sezony se nám obměnilo dost hráčů, bylo to složité. Opava je dlouho spolu, každý rok ukazuje kvalitu a v prvních zápasech to ukázala," vykládal Sehnal.

Slezané se podruhé za sebou nemohli spolehnout na střelbu z dlouhé vzdálenosti. To obhájci trofeje drželi v prvním poločase úspěšnost trojek na neuvěřitelných pětasedmdesáti procentech. „Konečně! Tohle je úžasné číslo. První zápas ze šesti jsme se trefovali. Já věděl, že to jednou přijde a vyšlo na nejlepší zápas," poukázal Sehnal.

„Hodně dobře jim to šlo z dálky, zatímco my jsme se vůbec netrefovali," uvedl Kryštof Vlček, asistent opavského trenéra Petra Czudka. „Asi na nás dolehla tíha okamžiku před třemi tisícovkami natěšených diváků. Nymburk si udělal čtrnáctibodový náskok, dokonce ho ve třetí čtvrtině ho zvýšil na sedmnáct," poukázal Vlček na plnou halu, která znovu vytvořila v Opavě žluté peklo. „Fanoušci tady jsou výborní. Opravdu nejlepší v celé České republice. Jsem rád, že taková atmosféra tady je, v jiných halách to bohužel chybí," ocenil Sehnal.

Ani sedmnáctibodový náskok ale favoritovi téměř nestačil. Opavané začali ve třetí sérii stahovat a v polovině čtvrté desetiminutovky domácí kapitán Jakub Šiřina snížil na rozdíl jediného bodu. „Není to první zápas, kdy se nám toto stalo. Skoro v každém druhém vedeme o patnáct dvacet bodů, pak se ale něco stane a najednou je to minus bod. Už jsem z toho trochu otupělý," štvalo nymburského pivota Martina Kříže.

Právě on ale odmítl obrat. „Tohle je krása basketu, že ani toto nemusí stačit. Martin Kříž pak ale trefil trojku a pak ještě dlouhou dvojku a tím si soupeř utvořil náskok, který si zkušeně na konci pohlídal," upozornil Vlček.

V rozhodujícím souboji série bude mít Nymburk v pondělí výhodu domácího prostředí. „Sedmý zápas bývá dost nevyzpytatelný. Opava u nás už dokázala vyhrát a poslední krok je nejtěžší," varoval Sehnal. „Už jsme tam vyhráli, víme, do čeho jdeme," věří v další úspěch slovenský hráč Opavy Jakub Mokráň. „Věřím, že nám pomůže to, že Nymburk musí a dolehne to na něj," přidal se Vlček.