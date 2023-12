Oklahoma City prožívá velmi dobrou sezonu a potvrdila to i v Denveru. Celý zápas se s obhájcem titulu přetahovala a dotáhla i ztrátu 11 bodů. V koncovce pak zápas rozhodl Alexander-Gilgeous, který doskočil míč pod vlastním košem a už ho nikomu nepůjčil. Nejprve se zkusil uvolnit na střelu za tři body, když to nevyšlo, najel do vymezeného území a střelou z otočky zařídil nejtěsnější vítězství.

Alexander-Gilgeous k výhře celkem přispěl 25 body, Jalen Williams 24 body a skvělý zápas odehrál i Chet Holmgren, který sahal po triple double, když k 17 bodům a 11 doskokům přidal i 9 bloků. „Kdybych přes sebe nenechal v první čtvrtině zasmečovat Jamala Murraye, mohl jsem jich mít deset,“ řekl Holmgren. Za posledních deset let měli dvouciferný počet bloků v zápase jen tři hráči – Hassan Whiteside, Anthony Davis a Clint Capela. Rekordem je 17 bloků.

Hvězdou večera byl Murray ze Sacramenta, který v zápase proti Utahu trefil hned 12 trojek, a pouze o dvě tak zaostal za rekordem NBA Klaye Thompsona. Také 26 body ve třetí čtvrtině vytvořil rekord klubu v počtu bodů za čtvrtinu. „Všechno to vyplynulo ze hry.Nebylo to tak, že bychom záměrně hráli na Keegana. Když byl volný, dostal přihrávku a zakončil přesně,“ řekl trenér Sacramenta Mike Brown. „Trochu mi to připomnělo poslední rok na univerzitě. Je to, jako kdyby mi mysl vypnula a prostě jsem hrál instinktivně a všechno mi tam spadlo,“ dodal Murray.

Další velký výkon předvedl Luka Dončič, který triple doublem za 40 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí dovedl Dallas k výhře 131:120 nad Portlandem. Také Nejlepší střelec soutěže Joel Embiid pokořil čtyřicetibodovou hranici, když 42 body a 15 doskoky řídil výhru Philadelphie nad Charlotte 135:82. Pro oslabené Hornets byla porážka o 53 bodů nejvyšší v historii klubu.

Smutnou historii klubu dál přepisuje i Detroit, který podlehl Milwaukee 114:146 a připsal si už 23. porážku v řadě. To je třetí nejdelší série proher v jedné sezoně v celé historii NBA. Pouze Cleveland a Philadelphia v minulosti měly 26 porážek v řadě. Philadelphia dokonce jednou měla i 28 proher za sebou, ale to bylo na rozhraní dvou sezon. Výhru Bucks řídili Damian Lillard s 33 body a Bobby Portis, který s 31 body odehrál svůj nejlepší zápas za posledních pět let. Janis Adetokunbo tentokráte nenavázal na minulých 64 bodů a spokojil se jen s 22 body.

V čele soutěže se nadále drží Minnesota, která zvítězila 127:109 nad Indianou. Karl-Anthony Towns dal 40 bodů, Anthony Edwards přidal 37 bodů.

Střelou v poslední vteřině rozhodlo zápas i Miami, když mu Jimmy Butler vystřelil výhru 118:116 nad Chicagem. Ani 41 bodů Cama Thomase pak nestačilo Booklynu na odvrácení porážky 120:124 s Golden State. Na trápení Warriors v posledních týdnech už se nemohl dívat Steph Curry, a tak v poslední čtvrtině zápas rozhodl, když proměnil všech sedm svých střel a dal 16 ze svých 37 bodů. „Byl neuvěřitelný. Už jsem ho tohle viděl dělat tolikrát, ale přesto stále žasnu,“ řekl o Currym trenér Steve Kerr.