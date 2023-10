Opava podruhé vstupuje do Ligy mistrů. Znovu jsme outsideři, ale chceme být nebezepeční, říká kouč Czudek

„Odehráli jsme zápas blbec, naopak domácí dali do hry nadšení. Náš profesorský výkon nestačil. Ne všichni hráči byli zdravotně v pořádku, to nás ale neomlouvá. Pokud takto chceme hrát v Patrasu, jsme bez šance,“ zlobil se trenér Opavy Petr Czudek.

„Semlelo nás to a fanoušci našich soupeřů nám po těch debaklech tleskali ze soucitu. To už opravdu nechceme zažít,“ říká před návratem do prestižní soutěže kapitán BK Opava Jakub Šiřina. Do Ligy mistrů se Slezané pokoušeli probojovat také v uplynulých dvou sezonách, neuspěli ale v kvalifikaci.