Opavští basketbalisté vstoupili do Evropského poháru domácí porážkou se Splitem

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Vedení v závěru bylo pro Slezany teprve druhé v zápase. Do utkání se svěřenci Davida Zacha dokázali vrátit z třináctibodové ztráty, kterou nabrali ve druhé čtvrtině. V povedené třetí části šli po trojce Jakuba Slavíka do vedení 49:47, ale soupeř si vzal znovu na dlouho náskok zpět.
Minutu a půl před koncem utkání Ethan Chargois znovu překlopil skóre na domácí stranu a na okamžitou odpověď chorvatského týmu mohl zareagovat Šimon Puršl, ale nejlepší střelec Opavy a autor 17 bodů neproměnil 53 sekund před koncem ani jeden ze dvou trestných hodů. Domácí tým pak definitivně zlomila následná trojka Nicka Johnsona. Hosty střelecky táhl rozehrávač Vito Kučič, autor 17 bodů. Opavským střelcům se nedařilo z dálky a dali jen čtyři z 27 trojek.
Dalším soupeřem Opavy, která hraje EuroCup po neúspěchu v kvalifikaci Ligy mistrů, v šestičlenné skupině A, bude příští středu v Gruzii tým Batumi 2010.
|Evropský pohár FIBA basketbalistů:
|Skupina A - 1. kolo:
|Opava - Split 68:74 (13:17, 32:41, 53:55)
|Nejvíce bodů: Puršl 17, Slavík 15, Chargois a Šiřina po 9 - Kučič 17, Johnson 14, Kačinas 11.