Opora basketbalové reprezentace před Evropou neskrývá optimismus: Máme na postup

Byla bych ráda, kdybychom postoupily do play off, které se od čtvrtfinále hraje ve Slovinsku, protože rodiče do Izraele nepoletí, ale do Slovinska by přijeli. Situace v Izraeli je navíc trochu nestabilní, takže nečekám, že do Tel Avivu poletí hodně fanoušků. Ráda bych si zahrála ve Slovinsku, kam by mohli přijet ve větším počtu i čeští fanoušci.