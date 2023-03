Philadelphia postrádala Jamese Hardena a Indiana Tyrese Haliburtona, to ale nic neubralo na ofenzivních hodech, které souboj nabídl. Po pomalejším rozjezdu Sixers ovládli pasáž hry 21:3 a od té doby neustále vedli až o 24 bodů. Starali se o to zejména Joel Embiid s Tyresem Maxeyem, kteří dali shodně 31 bodů.

Embiid se stále drží na prvním místě pořadí nejlepších střelců soutěže. Celkově to byl jeho devátý zápas v řadě s alespoň třiceti body, čímž vytvořil nový klubový rekord. "Embiid je momentálně kandidátem na cenu pro MVP sezony. Je velmi těžké ho zastavit. Dá 31 bodů a to u toho vypadá, že se ani moc nesnaží. Je to chodící cheatovací kód," řekl trenér Indiany Rick Carlisle. "Navíc nám při absenci Hardena tvořil hru. Kdyby se to počítalo jak v hokeji, tak měl tak 15 asistencí," dodal kouč Philadelphie Doc Rivers.