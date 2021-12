Orlando - New Orleans 104:110 Satoranský vyrovnal své letošní maximum a přispěl k výhře New Orleans

New Orleans vedlo v Orlandu v podstatě celý zápas a v jeho polovině byl rozdíl ve skóre až 20 bodů. Pak ale Pelikáni dovolili soupeři přiblížit se dvě minuty před koncem na rozdíl pouhých dvou bodů. Následně však trefil Devonte Graham trojku, další důležitý koš přidal nejlepší střelec zápasu s 31 body Brandon Ingram a New Orleans výhru potvrdilo trestnými hody.

Satoranský odehrál v zápase přes 15 minut. V první čtvrtině zvýšil na 25:16 střelou po vniknutí do "bedny". V závěru třetí čtvrtiny pak trojkou upravil na 83:76 a hned v úvodu čtvrté čtvrtiny získal míč a únik proměnil donáškou s faulem, čímž svému týmu získal osmibodové vedení. Celkem New Orleans při jeho pobytu na hřišti vyhrálo o 10 bodů, v čemž byl nejlepší z celého týmu. K tomu Satoranský přidal tři asistence.

Pelikáni, kterým přitom chyběli důležití hráči Jonas Valančiunas a Nickeil Alexander-Walker, vstoupili do sezony poměrem výher a proher 1:12, od té doby ale mají bilanci 11:9. "Potřebovali jsme vzhledem k absencím, aby se zvedli další hráči. A to se stalo. Třeba Satoranský hrál skvěle," chválil trenér Willie Green českého rozehrávače. "Hráči věří tomu, co děláme, a berou to vážně. Teď jsme vyslali do světa zprávu, že jsme schopni předvádět konzistentní výkony a že se nás musí začít bát," dodal Green.