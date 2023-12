Trojan pomohl Opavě k výhře nad Pískem čtyřmi body. Je neuvěřitelné, že to vyšlo, svěřoval se herec

„Na druhou stranu to beru i jako svůj splněný sen. Který trenér může říct, že v lize trénoval Trojana. Musím se ale přiznat, že jsem byl tentokrát mnohem nervóznější než obvykle, protože to byl z naší strany risk,“ přiznával s úsměvem Czudek.

Trojan vyběhl do utkání poprvé po necelých šesti minutách úvodní čtvrtiny. První akci pokazil, když se nechal vytlačit do autu, při druhém kontaktu s míčem byl ale faulován Filipem Novotným, a protože měli Písečtí už pět faulů, šel házet trestné hody. A hned první k radosti vyprodané haly proměnil. „Ono je těžké jít na plac, když jste celou dobu na lavičce. A rovnou házet šestky… Ale dal jsme jich nakonec docela dost,“ těšilo Trojana.

Všechny čtyři body Trojan zaznamenal z trestných hodů, do zakončení ze hry se nedostal. „Byl jsem připravený i na větší minutáž, ale měl jsem za cíl hlavně nepřekážet,“ smál se. „Abych víceméně splynul s hráči. Docela se mi dařilo, že jsem tam netrčel jako úplný nýmand. Nějaké akce jsme měli secvičené, ale moc jsem se k nim nedostal. Snad jen na konci prvního poločasu, kdy mi to Čouda (Petr Czudek) trenér namaloval a docela to vyšlo,“ popisoval Trojan, jenž ještě hodinu po zápase seděl v hale a trpělivě se fanouškům podepisoval.

Celkem se vybralo před 85 tisíc korun. „Za nemocné cystickou fibrózou moc děkuji. Děkuju i klukům z Písku, že mi umožnili proti nim hrát. Trénoval jsem v Opavě posledních šest dní a vrátil jsem se do svých dorosteneckých let. Vůbec se mi vlastně nechce zpátky do toho uměleckého života. Jezdím do Opavy dlouho, a přestože jsem Pražák, fandím Opavě. Ale moje přátelství s tady manželkou Petrou Czudkovou (smích a pusa od Petra - pozn. aut.) je tak silné, že se tohle povedlo. I když opakovat to už asi nebudeme,“ usmíval se populární herec a na čas i profesionální basketbalista Trojan.