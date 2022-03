Tým Světa vyhrál Utkání hvězd basketbalistů nad českým výběrem

"Byla to super akce. Povedlo se to, přišlo plno lidí. Byla to zábava, každý divák si přišel na své. Trojky, smeče a soutěže mezi tou hrou byly taky velmi zajímavé," doplnil Číž a pochvaloval si změnu formátu oproti dosavadním soubojů "Mladých pušek" s "Mazáky". "Je to dobře, že to není každý rok stejné. Mělo to takový náboj. Myslím si, že to bylo fajn," uvedl Číž.