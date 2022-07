Česko – Bosna a Hercegovina 93:81 Vítězství zachovalo naději na postup, od jistoty basketbalisty dělil koš

Pardubické vítězství 93:81 nad Bosnou a Hercegovinou udržuje české basketbalisty ve hře o postup na MS 2023, jenže stačil by jim koš navíc a získali by už jistotu posunu ze skupiny do druhé fáze kvalifikace. Takhle se musí pokusit v pondělí vyhrát na hřišti dosud stoprocentní Litvy nebo doufat, že Bulhaři ve stejný den nevyhrají v Bosně.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Zleva David Jelínek, Patrik Auda a Tomáš Satoranský.Foto : Josef Vostárek, ČTK

Článek Fotogalerie +1 Češi od začátku věděli, že výhra rozdílem čtrnácti bodů by jim zabezpečila postupový klid a trpělivě za ní směřovali. Bosnu dlouho trápilo nízké procento střelby, nechytala se ani zdálky. Naopak Bohačík proměnil čtyř ze šesti trojkových pokusů, v obraně odváděl skvělou práci Satoranský a pod košem se prosazovali Balvín s Audou. V poločase bylo české vedení už o potřebných patnáct bodů, jenže reprezentaci se nepovedl závěr třetí čtvrtiny, kdy přišly zbytečné ztráty míče. Začala velká přetahovaná o každý míč, minutu a půl před koncem se skóre dostalo do slibné podoby 90:73, jenže Musa trojkou snížil a potom dal koš s faulem. Foto: Josef Vostárek, ČTK Martin Peterka hledá spoluhráče.Foto : Josef Vostárek, ČTK Navíc hvězdě Realu Madrid vyšla kulišárna, kdy z hranice šestky nahodil míč do desky, který se dostal k Robertsonovi, jenž dal nečekanou trojku! Česká obrana s takovým řešením vůbec nepočítala. Najednou byl stav 90:81 a vidina zisku vytouženého rozdílu skóre brala za své. Ještě ji ale vzkřísil 28 sekund před koncem trojku Hruban, po útočném faulu bosenského týmu pak běžel do posledního útoku Satoranský, jenže trojku s klaksonem nedal. Na výhru alespoň o 14 bodů, která by už český tým posunula dál, tedy naši hráči nakonec nedosáhli. Kvalifikace MS 2023 basketbalistů - skupina F v Pardubicích Česko–Bosna a Hercegovina 93:81 Nejvíce bodů: Balvín 19, Bohačík 16, Satoranský a Hruban po 13, Auda 12 - Musa a Robertson po 16, Halilovič 13, Kamenjas 10, čtvrtiny 24:17, 27:19, 19:22, 23:23.

