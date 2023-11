Wembanyama osobním rekordem pomohl San Antoniu opět zaskočit Phoenix

„Minule zápas rozhodl Kelvon Johnson, dnes jsem to vzal na sebe já, příště to zas bude někdo jiný ze spoluhráčů,“ nedělal Wembanyama ze svého výkonu vědu. „Je to hráč mnoha tváří. Dokáže tvořit hru pro své spoluhráče, ale má dostatečné sebevědomí na to, aby to vzal na sebe. Měl tam několik neuvěřitelných akcí. Je opravdu dobrý,“ ocenil naopak svou jedničku draftu kouč Spurs Gregg Popovich.