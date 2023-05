Miami mělo velkou šanci na finále, protože tři sekundy před koncem vybojoval Jimmy Butler faul na trojce a třemi přesnými trestnými hody poslal Heat do vedení 103:102. Jenže pak přišel okamžik, který se zapíše do historie.

White se stal teprve druhým hráčem v historii, jenž trefil vítězný buzzer beater v okamžiku, kdy jeho tým čelil vyřazení. Tím jediným dosud byl Michal Jordan se svou střelou z roku 1989: tehdy zachránil Chicago proti Clevelandu. "Prostě se ke mně odrazil míč, tak jsem ho poslal zpět na koš. Mám obrovskou radost, protože to může rozhodnout celou sezonu. My prostě ještě nechtěli skončit," řekl White.

Boston je teprve čtvrtým týmem v historii, jenž dokázal v sérii srovnat z 0:3 na 3:3. V roce 1951 to byl New York, v roce 1994 Denver a v roce 2003 Portland. Nikdo z nich ale rozhodující sedmý zápas nevyhrál. Všichni ale hráli venku, zatímco Boston bude mít výhodu domácího zápasu a může tak vstoupit do dějin.

"Není nic lepšího než zápas číslo sedm. Dnes jsme svou šanci nevyužili, ale stále máme šanci na finále. A já vím, že naši hráči pro to udělají všechno," řekl trenér Miami Erik Spoelstra. "Venku budeme muset předvést něco speciálního, ale my máme speciální tým. Už jsme v tomto play off ukázali hodně velkých věcí a předvedeme to i v Bostonu," řekl Jimmy Butler.