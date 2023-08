Za výkon se nemusíme stydět, prohlásil po porážce s Argentinou Svoboda

"V první řadě si myslím, že se za dnešní výkon vůbec nemusíme stydět. I přestože, že jsme prohráli, tak to možná nějakým způsobem bylo naše nejlepší utkání v téhle fázi, co jsme spolu tahle skupina odehráli. Byl to hodně útočný zápas. Ukázalo nám to, že jsme schopní hrát s týmem jako je Argentina," řekl novinářů Svoboda.

"Na druhou stranu nám to ukázalo i to, kde to trošku vázne. To byla obrana, protože 101 bodů je přeci jen hodně. Zejména ty trojky. Jsou to dobří střelci, možná některé střely byly trošku šťastné. Ale je jen nás, abychom je do těch střel nepustili," uvedl. "Brussino už byl na koni a měli jsme ho zastavit. On ale prostě ukázal, jaký je to hráč. On tohle umí proměňovat. Pro nás je to poučení, abychom nenechali někoho takhle rozstřílet," okomentoval Svoboda 20 trojek soupeře.

Oproti duelům ve Vianě do Castelo, kde Češi prohráli také s Portugalskem a porazili Jordánsko, vidí posun. "Jednak to budou určitě ztráty, bylo jich méně. I celkově herní projev byl mnohem lepší. Zápasy v Portugalsku byly možná takové utrápené, hledali jsme se jak v útoku, tak v obraně. Teď jsme spolu o další týden navíc a snažíme se každým dnem zlepšovat. V útoku jsme už byli mnohem sebevědomější," uvedl Svoboda.

"Věděli jsme, co a jak chceme hrát. Dostávali jsme se do toho. Když pokyny v útoku plníme, tak se dostáváme do dobrých pozic. Z toho jsme dneska taky těžili. Myslím, že 87 bodů proti Argentině je z hlediska útoku dobré číslo. Oni byli hodně agresivní v obraně, ale my jsme věřili tomu, co hrajeme a zjistili jsme, že to vychází i s takovým týmem, jako je Argentina," prohlásil Svoboda. Osobní výkon nechtěl moc hodnotit. "Možná to byl můj nejlepší zápas za reprezentaci, možná ne. Nesnažím se na to tak úplně soustředit. Spíš na to, abych plnil pokyny od trenéra," uvedl.