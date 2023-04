Chtěl běžet 500 maratonů v 500 dnech a vybrat pět milionů. Teď čelí nařčení, že podvádí a nadace s ním končí

A na co běžci poukazují? Především na Jedličkovu netransparentnost. Nikdo pořádně neví, kde běhá, kdy běhá, on své záznamy ani veřejně nesdílí v běžeckých aplikacích chytrých hodinek, což je v současnosti poměrně elementární věc. Na svých sítích pouze zveřejňuje screenshoty z běhů, které se však v řadě případů shodují s jinými dny. Běžci pak poukazují, že když se snažili Jedličku oslovit, doptat se či si s ním třeba jít zaběhat, zablokoval je a nekomunikuje. Podobné zkušenosti má řada "obyčejných" příznivců.

Navíc když zveřejněnou trať ze screenshotů zadali do map, vyšlo jim 21 kilometrů, tedy jen polovina toho, co by měl běhat. A zásadní v jejich pochybnostech jsou také časy. Jedličkův osobní rekord na maraton je podle údajů v databázi behej.com 3:20, on ale podle screenshotů denně běhá maratony v časech 3:40, tedy ne daleko od osobního rekordu. Kdo někdy absolvoval maraton, tak ví, že je to na pováženou.