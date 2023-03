Moje velké ponaučení. Trochu jsem blbla s jídlem, vypráví česká rekordmanka

Myslela jsem na ni, ale předpověď není optimální. Proti dešti nebo zimě se můžete trochu obrnit, líp se obléknout, vzít si čepici nebo brýle. Ale proti větru to moc nejde. I když budu mít dva vodiče Víta Pavlištu a Honzu Sýkoru, tak vítr úplně nezastaví. Sebere spoustu sil, a když to bude hodně špatné, může jít čas i o minuty nahoru.

Po loňském půlmaratonu v Istanbulu, kde jste zaběhla český rekord, jste říkala, že to rozhodně nebyl ideální závod. To vám dává sebedůvěru, že v rekordu jsou rezervy?

Na tři měsíce. Od konce října do konce ledna jsem se s tím docela trápila. Ne, že bych vypadla z tréninku úplně, snažila jsem se to kompenzovat posilováním a ježděním na trenažéru, ale nebylo to ideální. V tréninku jsem teď dva měsíce.

To bylo jedno z mých největších ponaučení. Závod jsem kupodivu hodila druhý den za hlavu, ale snažila jsem se z toho vytěžit co nejvíc. Problém byl, že jsem nebyla dobře najedená. Jak se pořád trápím se zažívacími problémy, tak jsem trochu blbla s jídlem. Teď už spolupracuju s nutričním poradcem a cítím se mnohem líp. Před závody se mi měří cukry v krvi, abych to měla vychytané na ten nejdůležitější závod, což by měla být olympiáda. Půlmaraton se tolik řešit nemusí, tělo v něm nedojde úplně na nulu, ale připravuju se i směrem k Pražskému maratonu. Začali jsme zařazovat nízkosacharidové tréninky, které by měly adaptovat tělo na situaci, když už nemá energii.