Mutiso překonal rekord Pražského maratonu, tituly mají Pavlišta a Stewartová

Po třicátém kilometru liberecký vytrvalec nastoupil a doběhl si pro titul. "Je to určitě nečekané a nejcennější z těch všech vítězství," řekl České televizi Pavlišta. Před závodem hovořil o tom, že už nemůže trénovat tolik jako dříve a není v někdejší formě. Maraton mu ale sedl. "Do třicátého kilometru jsem to ladil, úplná pohodička. Teď ke konci už to bolelo, protože nemám naběháno," dodal staronový šampion. Maratonský debutant Marčík nakonec přišel i o pozici na stupních vítězů. V závěru se před něj dostali Ondřej Fejfar (2:19:54) a Yann Havlena (2:20:23).