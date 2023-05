Elitní českou vytrvalkyni láká Ironman. Ale nechci si zavírat dveře, tvrdí

Lákalo mě to od začátku, jeden poloviční Ironman jsem absolvovala, ale dala jsem se pak na jinou cestu, kde se mi otevřely dveře. Triatlon byl základ, a když jsem nemohla běhat, na kole se to dá krásně nahradit, plaváním se můžu kondičně posunout. Tak je vhodné to prodat, když tak trénuju. V červnu je závodů dost, ale možná to šoupnu na červenec, když bude kotník fit.