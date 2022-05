Boxer Bartl vyhrál první zápas na mistrovství Evropy

Boxer Miloš Bartl zvládl vstup do mistrovství Evropy v Jerevanu. V úvodním zápase kategorie do 75 kg zvítězil nad Litevcem Aleksandrem Trofimčukem 5:0 na body. Ve středu bude bojovat o postup do čtvrtfinále proti nasazené jedničce Italovi Salvatoremu Cavallarovi, který měl v prvním kole volno.

Foto: Twitter Český boxer Miloš Bartl vstoupil do ME vítězně.Foto : Twitter

Článek Na šampionátu se představí ještě Martin Pinc, kterého čeká v úterý ve váze nad 92 kg zápas s Maďarem Fehérem Koppánym. Petr Novák se utká ve čtvrtek o postup do čtvrtfinále soutěže do 63,5 kg s Němcem Mertem Caliskanem.

