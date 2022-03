Boxerská přehlídka v akci! Do ringu míří také fotbalista Švancara

Brno se zahalí do bojových barev. Bude se konat další turnaj boxerské organizace Tohle je box, kde ani tentokráte nebude o zajímavé souboje nouze. Zápasit se bude hned o dva tituly, do akce se dostane také legendární český boxer Lukáš Konečný, který v exhibičním souboji narazí hned na tři protivníky. Jedním z nich je i bývalý fotbalista Petr Švancara. Nejen to bude k vidění v brněnském Sono Centru, kde turnaj startuje v sobotu v 18:00.

Foto: Tohle je box Poslední turnaj organizace Tohle je box. Ilustrační foto.Foto : Tohle je box

Článek Organizace Tohle je box se naposledy představila v Ústí nad Labem, nyní se přesouvá směrem na Moravu, konkrétněji do brněnského Sono Centra, kde bude k vidění nespočet atraktivních duelů. Ve hře je opravdu hodně, hned ve dvou případech bude zápasit i o tituly. V souboji o titul mistra České republiky v kategorii nad 93 kilogramů se utká obhájce Tomáš Šálek a vyzyvatel Pavel Šour. První měření sil v roce 2019 skončilo vítězstvím zkušenějšího Šoura. Prvně jmenovaný dokázal v říjnu loňského roku zdolat obávaného těžkotonážníka Michala Reissingera a nyní si bude chtít připsat další úspěšný zářez. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílel uživatel @tohlejebox Odveta je v plánu mezi brněnským boxerem Michalem Rybou a slovenským bijcem Jozefem Jurkem. A bude se jednat o reprízu souboje, který se uskutečnil na konci loňského roku, tehdy duel vítěze nepoznal. Kdo vzejde z tohoto zápasu jako držitel titulu mistra ČR ve středně těžké váze? Ostře sledované bude vystoupení i legendárního českého boxera Lukáše Konečného. V rámci exhibice se mu v ringu postaví hned tři soupeři, s každým se utká jedno kolo a pokud soupeři vydrží celé 3 minuty, získají 10 tisíc korun. Celá myšlenka má charitativní podtext a její výtěžek poputuje na dobrou věc. Jedním ze soupeřů bude i bývalý fotbalista Petr Švancara, kterého poté doplní ještě dva parťáci – Petros Karidis a Liliana Kmentová. Jediná ženská zástupkyně v tomto souboji na poslední chvíli nahradí zpěváka Eddieho Stoilowa. "Přišla nabídka, která se nedala odmítnout. Jsem velmi ráda, že si mohu zaboxovat s boxerskou legendou a všichni společně pomůžeme dobré věci," vyjádřila se Kmentová. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Lukáš Konečný (@lukas.konecny.78) Nejsledovanějším duelem přesto bude souboj mezi Konečným a Švancarou. "Je pravda, že jsem žádný rváč nikdy nebyl, nikdy jsem se nepral. S boxem jsem se nepotkal. Beru to jako ohromnou výzvu. Bude vyprodáno, soupeřem mi bude legenda, a to hlavní je, že vidím charitativní přesah té akce," nechal se slyšet brněnský patriot Švancara. Na turnaji se představí také mistryně světa Fabiana Bytyqi, Václav Pejsar nebo brněnská naděje Miloš Beránek. Galavečer organizace Tohle je box startuje v sobotu v 18:00. Bojové sporty Mercedes míří do ringu! Nikdy jsem se nepral, snad to přežiju, směje se Švancara

Reklama