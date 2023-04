Byla to blbost, ví Krpálek. Před mistrovstvím světa má ale dobré zprávy

Právě jste se vrátil z tréninkového kempu v Gruzii, je váš návrat směrem k mistrovství světa na dobré cestě?

Vypadá to dobře, už jsem schopný se normálně prát. Samozřejmě si to musím ještě hlídat a dávat si pozor, abych na ruku znova nespadl, ale kemp v Gruzii jsem zvládl docela dobře. Byl to pro mě i takový test před odletem do Japonska, kde bych měl absolvovat závěrečnou přípravu směrem k mistrovství světa. To je na programu už v květnu, ale věřím, že se mi podaří kvalitně připravit.

Už nebyla šance absolvovat před vrcholem sezony ještě nějaký turnaj?

Poslední byl teď o víkendu v Antalyi a tam nebylo ještě vhodné nastoupit. Tak jsme se rozhodli, že na mistrovství světa odletím bez závodu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Lukas Krpalek (@lukaskrpalek)

Jak velká je to komplikace? I s ohledem na to, že jste se do kategorie do 100 kilogramů vracel po více než šesti letech…

Samozřejmě jsem doufal, že těch závodů bude víc, ale musím pracovat s tím, co je. Budu se snažit maximálně připravit, aby šampionát byl úspěšný.

Co přesně odhalila vyšetření zraněné ruky?

Měl jsem potrhaná svalová vlákna a trochu mi vyjel klíček. Takže chvilku trvalo, než jsem se dal do kupy, a snad už to bude stoprocentní.

Zalehl vás soupeř?

Spíš jsem blbě spadl. Dopadl jsem na rameno, to mi sjelo a klíček vyjel nahoru…

Do nižší kategorie jste se vracel i kvůli tomu, že souboje s lehčími a pohyblivějšími judisty vás budou více naplňovat. Stihl jste zjistit, zda tomu tak opravdu je?