Kostky jsou vrženy! Trať Pekla severu dostala razítko, bahenní lázně prý nehrozí

Pozornost inspektorů na trati třetího z Monumentů se pochopitelně hodně soustředila na 29 dlážděných úseků, které jsou symbolem Roubaix. A které v případě nepříznivých podmínek umí udělat z tradiční klasiky opravdové peklo. Ale pozor - v letošním roce by podmínky mohly hrát do karet čistému závodění.

„V úterý ráno jsme úseky projeli. Místy bylo mokro a trochu bláta. Do startu by mohlo ještě trochu zapršet, v neděli by ale podle předpovědi mělo být krásně," poznamenal pro belgický web Sporza ředitel závodu Thierry Gouvenou. Pokud by se podmínky měly zhoršit, mají pořadatelé k ruce zástupy pomocníků z místních municipalit, kteří jsou připraveni vyrazit vyčistit trať jak na sobotní závod žen, tak na nedělní souboj mužů.