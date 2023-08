Bývalý šampion Joshua knokautoval finského veterána Heleniuse

"Věděl jsem, že na to dojde. Všichni mluví o novém A.J. a starém A.J. a po dvou nebo třech kolech začne být publikum trochu netrpělivé," řekl BBC promotér třiatřicetiletého britského boxera Eddie Hearn. "Vycentruje pravačku a uštědří Heleniusovi jeden z knokautů roku. To je A.J., kterého zrovna teď vidíte. Musí být ještě agresivnější než dnes, ale má co nabídnout," dodal.