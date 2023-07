Diskvalifikace Ukrajinky? Český držitel cen fair play by postupoval jinak

Jak moc tato sporná situace rezonovala mezi samotnými šermíři?

Bylo to citlivé téma, situace se dynamicky měnila… My jsme jednotní a konzistentní, český svaz nesouhlasil s návratem ruských a běloruských šermířů, ale není to o nás, je to velice politická záležitost.

Mezinárodní federace tvrdila, že neměla jinou možnost poté, co Charlanová nepodala Rusce ruku. Mohla podle vás postupovat jinak?

Já bych ji nediskvalifkoval. Kvůli covidu se zavedlo, že se stačí pozdravit poklepáním čepelemi, což by Ukrajinka byla připravená udělat. Pak tvrdili, že se tahle možnost zrušila, ale o tom nikdo nevěděl…

Tato situace zastínila i úspěšné vystoupení českého družstva kordistů, když jste se probili mezi nejlepší osmičku a posílili šance na olympijský start. I když ani tam se to neobešlo bez kontroverze.

Měli jsme našlápnuto k medaili v těsném čtvrtfinále s Italy, kteří jinak všechny roznesli. V závěru tam byly sporné momenty, rozhodčí zastavili zápas, dlouho se zkoumalo, jestli zásah byl. Stalo se to krátce před koncem, mohlo to být o jeden zásah, Kuba (Jurka) stahoval. Možná to zásah byl, takže to bylo trochu hořké, protože jsme měli dobrou formu.

Ale směrem k olympijským hrám jste své naděje posílily…