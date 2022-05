Elitní boxer o Vémolově premiéře: Takový zápas se běžně ukončuje. Vyprodat O2 arenu na neboxery? Majstrštyk!

Vémolova taktika byla od úvodu víc než patrná. Na svého soupeře vyvíjel tlak, tlačil ho k provazům, kde si dělal prostor k úderům z krátké vzdálenosti. Přesně takový průběh měla polovina zápasu, ve čtvrtém kole však přišel pro většinu překvapivý konec. Na Marpovu pasivitu se nevydržel dívat hlavní sudí, který raději duel ukončil. Svůj pohled na situaci nabídla v rozhovoru pro Sport.cz i česká boxerská jednička Vasil Ducár.

Koho jste před zápasem favorizoval?

Vzhledem k tomu, že jsem s oběma v kontaktu a jsme kamarádi, tak jsem nechtěl nikoho favorizovat a predikovat. Mám s nimi dobré vztahy. Když jsem se na to ale podíval objektivně, tak po té sportovní stránce, kde sice chybí nějaké technické dovednosti, tak to probíhalo přesně tak, jak jsem si myslel. Karlos to dohnal svou silou, agresí a tím, že je vyzápasený a silnější. A také to tak bylo.

Karlosův nátlak jste tedy očekával?

Určitě. Kdybych ho trénoval, tak bych mu řekl to stejné. Měl by dělat dirty boxing, blízko soupeři, dostat se na krátkou vzdálenost a tam využít svou sílu a převahu.

Marpovi to očividně nechutnalo...

Kdyby Marpo hrál trochu na nohách, dokázal se z rohu otočit nebo trefit nějaký tvrdší úder, tak se to mohlo vyvíjet úplně jinak. Za mě to bylo tak, že pokud Marpo v prvních dvou kolech netrefí nějaký tvrdý a čistý úder, tak to Karlos uplácá silou a kondicí.

Hořké vítězství Karlose Vémoly, naštvaný Marpo. Rozhodčí to pokazil všem, reaguje promotérVideo : Sport.cz

Bylo tam při Karlosově nátlaku něco zakázaného? Hodně využíval i práci hlavou.

Je to těžké, i v profesionálním boxu se takhle nablízko někdy boxuje, odvíjí se to zápas od zápasu. Jestli tam bylo nějaké tlačení hlavou, kdy máte ruce nahoře a jdete hlavou napřed, tak to je běžné. Boxeři občas mají hlavu na hlavě, rozdíl je, když k tomu přidají úder hlavou, což je zakázané. Tady to měl rozhodčí nějakým způsobem korigovat a v případě, že by proběhlo něco zakázaného, tak klidně strhnout bod, měl to z první ruky.

Jak nepříjemné musí být, když na vás soupeř takhle tlačí? Co se dá v tu chvíli dělat?

Jsou dvě věci. Buď jste silnej, zapřete se a budete se s druhým přetlačovat. To by vyhrál ten, kdo je „silnější". Nebo jsou tu techničtější boxeři, kteří udělají krok do strany a soupeře nechají prolétnout. I když byl Marpo v tlaku, tak je škoda, že z rohu nevyskočil bokem a nerozboxoval se. Byla to ukázka toho, že Marpo byl nevyzápasenej a má menší zkušenosti. Ačkoliv tvrdě trénoval, tak nedožene Karlosův mnohaletý náskok.

Tři kola tedy byly jasně v režii Karlose. I čtvrté kolo začalo podobně, pak ale mezi oba aktéry vletěl sudí a duel kvůli Marpově přílišně pasivitě ukončil. Správné rozhodnutí?

Jestliže tam Marpo v rohu neustále stojí a dá jeden úder za minutu, tak se tohle běžně ukončuje za velkou optickou převahu. Hlavně ten zápas nemá žádný význam, když boxer neustále stojí v rohu. Soupeř do něj sice plácá, ale takhle by to plácali až do šestého kola. Podle mě se na to ani sudí nemohl dívat, tak tu holomajznu raději ukončil.

Ihned po zápase se celá situace řešila, diváci to nesli hodně nelibě. Sudí to musí mít hodně složité, nemyslíte?

Půlka si to bude myslet, půlka ne. Nikdy se nezavděčíte všem. Klidně to mohl nechat, nic by se nestalo. Nic by se nestalo ani v případě, že by ten zápas nebyl. I kdyby to ukončil v první minutě, tak by se nic nestalo (smích). V případě, že by to doboxovali, tak by byl úplně stejný výsledek, akorát na body, maximálně by si Marpo koledoval o to, že by bojoval s vyčerpáním. Sudí na to ale kouká svýma očima. Vidí, že to k ničemu nevede.

Takový byl Oktagon Underground: Vémola vs. Marpo v zaplněné O2 areněVideo : Oktagon TV

Byl to podle vás atraktivní boxerský zápas?

Pro mě to atraktivní nebylo, po sportovní stránce určitě ne. Ale paradoxně pro diváky asi ano, jinak by nevyprodali O2 arenu, která se zaplnila spíš díky marketingu.

Po zápase se ještě řešila odveta. Byl byste pro?

Ať se kluci klidně staví, já jim to ukážu (smích).

Co jste říkal na celý galavečer? Třeba to přiláká další fanoušky k boxu.

Netuším, jak to ti lidé mají. Myslím si, že box vůbec nevnímají, moc boxu tam ani nebylo. Lidé se už ani nechodí dívat na box, zajímají je jich idoly, je to čistě ten marketing, o sportu to moc není. Aspoň už víme, jakou cestou se vydat. Nedělá se to sportovními výkony, ale bulvárně a kauzami. Není to o tom, co někdo dokáže ve sportu, spíš o tom, kdo jaký udělá průser. Takhle to vnímám já.

Turnaj sledovalo téměř 20 000 fanoušků. Boxoval jste někdy před takovou kulisou?

V O2 areně jsem měl také zápas, bylo to tehdy v konkurenční XFN na galavečeru, kdy proti sobě zápasili Marpo a Rytmus. Jinak jsem boxoval i před 10 tisíci lidí. Je to fakt hezká atmosféra, elektrizující. Klobouk dolů před Oktagonem, dělá to výborně. Vyprodat O2 arenu na box, kde jsou neboxeři, to je majstrštyk.

Vás na případném dalším boxerském turnaji OKTAGONu neuvidíme?