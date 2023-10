Fury s monoklem i kontroverzní výhrou. Krádež to nebyla, zní z českého boxu

Z hlediska udělených bodů to sice nebylo nic jednoznačného (96-93 Fury a 95-94 Fury, 95-94 Ngannou), přesto dle mnoha odborníků mohl být výsledek klidně opačný. Od poloviny duelu se navíc začaly markantně vyrovnávat také kurzy sázkových kanceláří, které před zápasem jednoznačně hovořily ve prospěch Furyho. K senzaci a potupě ale nedošlo.

Hodně se zmiňuje incident ze třetího kola, kdy obrovitý Kamerunec poslal rivala do počítání. „Díky knockdownu to vypadá pro Ngannoua lépe, ale bavil jsem se o tom i se sudím Pavlem Hynkem, který to na dálku bodoval pro organizaci WBC. Rozhodl pro Furyho, sice těsně, ale stále pro něj. Když se ty kola rozprostřou, tak se ukáže síla boxu. Fury objektivně zápas tvořil, držel pod kontrolou, i když byl na zemi v počítání,“ rozebírá duel česká jednička Ducár.

Les visages de Francis Ngannou et Tyson Fury moins de 24h après le combat 😳 pic.twitter.com/h8YDFnAYKP — La Sueur (@LaSueur_off) October 29, 2023

„Opticky to bylo vyrovnané, to souhlas. A samozřejmě ten knockdown ve třetím kole dal Ngannouovi psychologickou výhodu. Je ale potřeba to rozprostřít na jednotlivá kola. Díky tomu knockdownu by remíza musela být, jen když by tam bylo kolo 10:10, což se na téhle nejvyšší úrovni boduje zcela výjimečně. Většina kol byla vyrovnaná, což je vidět i na rozptylu bodových rozhodčích,“ rozebírá na sociálních sítích Pavel Hynek, uznávaný mezinárodní český sudí.

Aktivnějším i efektivnějším boxerem měl být právě britský šampion. „Ngannou byl pasivní, ale tvrdší. Nicméně zápas dělal Fury, který se snažil tvořit, a když soupeře držel na distanc, tak ho nabodovával,“ popisuje zápasové okamžiky. „Split decision (2:1 na body) mi přišel jako správný výsledek a mohlo to skočit na obě strany. Já to bodoval vzdáleně pro WBC komisi a nabodoval jsem to o bod pro Furyho. V takovém zápase rozhoduje jeden dva čisté údery v každém kole, které prostě nemusíme od televize vidět. Loupež to nebyla,“ myslí si Hynek.

Zmiňuje se také Furyho špatná zápasová forma. „Přišlo mi, že Fury byl absolutně nepřipravený a z formy. Šlo to vidět na jeho postavě, ačkoliv tu má vždycky špatnou, ale teď mi přišel úplně bez svalů a vizuálně horší než vždycky,“ usmívá se Ducár. „Přišel mi hodně vyschazovaný a bez svalů. Nebyl to Fury, kterého známe, nebyl ve své formě,“ přidává se k názoru sudí Hynek.

It’s not even funny how badly ngannou would have done Fury in MMA pic.twitter.com/VSJh9dvtcf — Aj (@AjDuxche) October 28, 2023

Furyho triumf, díky kterému udržel v profesionálním ringu neporazitelnost (34-0-1), je pro některé trnem v oku. Diskutující nejčastěji zmiňují fakt, že pokud by britský boxerský šampion prohrál, rázem by klesla atraktivita očekávaného sjednocovacího duelu s Ukrajincem Oleksandrem Usykem. K této bitvě by navíc dle předpokladů nemělo dojít letos v prosinci, ale až v úvodu příštího roku.

Nesoulad s bodovým hodnocením rezonuje i ve světě. „Tyson regulérně prohrál, Francis byl mnohem lepší. Myslím, že by to byla pro box obrovská ostuda, ta největší, proto ho někteří nemohli vidět prohrát. Pravda je ale taková, že Francis dneska jednoznačně zvítězil,“ nechal se v pozápasovém interview slyšet boxerský veterán Roberto Duran.