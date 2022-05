Hlavní cenu fair play obdržel bývalý judista a trenér Jákl

Jákl reprezentoval Československo v 60. a 70. letech, vrcholem jeho sportovní kariéry byly olympijské hry 1972 v Mnichově. Tam v kategorii do 80 kg obsadil sedmé místo, startoval i v soutěži bez rozdílu vah. Poté pracoval jako trenér, jeho nejznámějším svěřencem byl mistr Evropy Jiří Sosna. Během sametové revoluce v roce 1989 patřil k ochrance Václava Havla a Alexandra Dubčeka, jeho tvář je známá i z filmového plátna.

"Judo mně dalo v životě všechno. Vším, čím jsem prošel, za to může judo," poznamenal Jákl. Díky judu se seznámil i s budoucí manželkou. Ke svému osudovému sportu dovedl také syna Petra. Ten mu při dnešním vyhlášení na dálku pogratuloval. "Jsem nadšený z toho, že táta dostane tuhle cenu. Já si ho pamatuju jen jako muže fair play. Odmala mě vedl ke sportu, k judu. Vyprávěl nám historky. I o tom, jak ho nutili, aby svěřencům dával anabolika, a nikdy to neudělal. Bavili jsme se o dalších věcech jako třeba o drogách. Myslím, že v obou z nás se ségrou to zanechalo pohled na ten život a jak důležité je hrát fair play," řekl Petr Jákl mladší.