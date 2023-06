Jsem rvavý typ a normálně kopat do lidí nejde, smála se česká medailistka

Česká medailová sbírka na Evropských hrách se rozrůstá, poprvé do ní v Polsku přispělo taekwondo. V kategorii do 53 kg slavila čtyřiadvacetiletá Dominika Hronová bronz, k němuž se probila z oprav. „Dostala jsem druhou šanci a to byl jasný signál, že jdu do toho a zvládnu to,“ líčí.

Foto: Český olympijský tým Bronzová taekwondistka Dominika Hronová.

Článek Krakov (od našeho zpravodaje) ‑ Původně se věnovala sportovní gymnastice, ale té zanechala. „Bála jsem se skákat salta a podobné věci,“ přiznává. Sportovat ale chtěla dál a jako inspirace jí posloužil mladší bratr, který se původem korejskému bojovému umění věnoval. „Jednou jsem se byla na něj podívat a trenér docela naléhal, abych ho zkusila taky,“ líčí. Nechala se přesvědčit a nelitovala. „Hned jsem si ho zamilovala a věděla, že to je sport pro mě,“ přiznává. Co jí nejvíce chytlo? „Na tréninku se odreagujete, můžete kopat do lidí, což normálně nejde,“ směje se. „Jsem rvavý typ,“ přiznává. Foto: Profimedia.cz Taekwondistka Dominika Hronová (vlevo) na archivním snímku. Teď dosáhla na svůj největší úspěch. „Ještě ráno bych tomu nevěřila, ale dala jsem do toho vše a bronz je naprosto skvělý,“ jásala absolventka policejní akademie, která nyní studuje na ČVUT obor civilní plánovaní. Taekwondo je už od her v Sydney 2000 pevnou součástí olympijského programu a o startu pod pěti kruhy sní také Hronová. „Postup ze žebříčku pro mě není aktuální, tam projde pět nejlepších, ale budeme se chystat na kvalifikaci příští rok,“ vyhlíží březnový turnaj v Berlíně fanynka formule 1 a Maxe Verstappena. Bojové sporty Taekwondistka Hronová získala na Evropských hrách v Krakově bronz