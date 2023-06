Taekwondistka Hronová získala na Evropských hrách v Krakově bronz

V neděli by se do Evropských her měli zapojit tři zbývající čeští taekwondisté Petra Štolbová (do 62 kg), Iveta Jiránková (do 67 kg) a Adam Jochman (do 80 kg). Největší nadějí bude Štolbová, která předloni vybojovala stříbro na světovém šampionátu a loni získala stejný kov i na mistrovství Evropy.