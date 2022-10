Judista Pochop při premiéře na MS vypadl v prvním kole

Pětadvacetiletý Číňan se ve světovém žebříčku pohybuje podobně jako jednadvacetiletý Pochop v deváté desítce. Jeho rozhodující útok přišel v poslední minutě, kdy Čching Ta-ka podrazil českému reprezentantovi nohu a povalil ho na záda. Čtyřiatřicet sekund před koncem za to získal ipon a souboj skončil.

Česká výprava na MS v Taškentu stále čeká na vítězství. Ve čtvrtek v prvním zápase neuspěl David Pulkrábek. V neděli to budou chtít prolomit bronzový medailista z juniorského mistrovství Evropy Adam Kopecký, který nastoupí v kategorii do 81 kilogramů, a Renata Zachová ve třiašedesátce. Pro oba to bude premiéra na MS.