Koleno na bradu, tvrdé lokty i rychlé ruce! Parádní řežby přinesly děsivé momenty

Vrcholem turnaje byl souboj dvou bývalých titulových vyzyvatelů veltrové váhy. Na jedné se představil Srb Bojan Veličković, na té druhé Maďar Máté Kertész. Ve hře bylo opravdu hodně, vítěz se mohl dostat zpět k titulové šanci a očekávala se opatrná partie. To se ale nedělo a hned od úvodu se rozjela parádní štípaná. Několik čistě trefených úderů našlo svůj cíl a krev na sebe nenechala dlouho čekat. V závěru prvního kola se navíc prvně jmenovaný pokoušel o škrcení, které mu nevyšlo.

Parádní konec si připsal slovenský bijec Karol Ryšavý. Tomu se na poslední chvíli změnil soupeř a od Íránce Ibrahima Hosseinpoura tak mnozí nevěděli, co čekat. A nic jednoznačného to nebylo. Naopak byla k vidění parádní bitva, které nabízela nekompromisní okamžiky z obou stran. Zápas se přesto dostal až do třetího kola, kdy si Ryšavý pro sebe schoval narozeninový dárek v podobě děsivého kolena na soupeřovu bradu.