Krpálek má jasno, předčasně končí sezonu. Změna kategorie? Zatím nevím, přiznává

Ze začátku zákrok hrozil, ale domluvili jsme, že to budeme léčit konzervativně. Chodím na obstřiky a injekce, přece jen za těch deset dnů se stav hodně zlepšil, snad to bude brzy dobré úplně. Nejdřív to vypadalo na tříselnou kýlu, pak svalová kýla a potahané přitahovače kyčelního kloubu… Není to na to, abych startoval na tak těžkém turnaji, byla by hloupost si udělat něco horšího. Masters jsme definitivně odřekli, radši se dám do kupy na další turnaje.