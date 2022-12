Netradiční bitva českých obrů! Krpálek skončil na lopatkách, Dostál se bál

Na tenhle souboj by nejspíš byli zvědaví fanoušci z celého Česka. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek se ale poměřil s rivalem od vody v rámci slavnostního otevření nového konceptu brand house Under Armour před novináři a známými tvářemi ze světa sport a módy.

Začínalo se sice na suchu, ovšem na trenažeru pro vodáky. Úkol urazit na moderním stroji sto metrů splnil nejprve olympijský medailista Dostál. Po něm usedl na horké sedadlo judista Krpálek a za favoritem zaostal jen o pár sekund, i když šlo pro něj o novinku. „Na tomhle trenažeru jel poprvé, mám zkušenost jen s tím na veslování, který jsme dlouho zařazovali do přípravy," svěřil se známý judista pár minut po splnění úkolu.

Jak to vypadá se zraněným tříslem Lukáše Krpálka? Start na předvánočním Masters ještě úplně nevzdalVideo : Sport.cz

„Vím, že na lodi, na vodě, tam by se tohle nedalo. Kdybych si tam sednul, tak vím, že bych byl okamžitě ve vodě. Tady člověk nemusí řešit stabilitu, bylo fajn si to vyzkoušet," smál se momentálně zraněný tvrďák. Odstupem za hvězdným soupeřem byl mile překvapený. „Zvláště, když jsem na tom jel poprvé. Já i Pepa jsme se hecovali. Nechtěl jsem mu to nechat zadarmo," poznamenal Krpálek.

„Asi je jasný, že by šel hned do vody. Kdybych si ho vzal do debla, tak si myslím, že bych ho dokázal udržet a tu jeho obrovskou sílu bychom možná po pár trénincích dokázali prodat," chválil judistu konkurent Dostál s tím, že ho Krpálek překvapil tím, jak se dokázal popasovat s technikou. „Na vodě by to asi takhle rychlé nebylo, ale na maximálních wattech bylo vidět, že je Lukáš je sportovec nejlepšího světového formátu."

Pak přišlo na řadu judo. Oba borci se převlékli do kimona a pak už to naplno rozjeli. „Pepa je bývalý judista, dělal ho jako malý. Nějaké chvaty zná, i když už je to pár let zpátky. I pro něj ale bylo zpestření vlézt si do kimona a zkusit mě přehodit. Byl to i pro něj zážitek," hodnotil Krpálek.