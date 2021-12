Loučení v bouřlivé atmosféře! Český bijec se zapsal do historie

„Čekal jsem to horší. Ještě jsem si nechal zahrát písničku, jakože je čas odejít. Asi jsem s tím opravdu smířený," reagoval Píno, který byl po vítězném zápase uveden do síně slávy bojových sportů.

Jednačtyřicetiletý zápasník si přesto nechává alespoň z části otevřená zadní vrátka. Před zápasem totiž existovala zhruba desetiprocentní šance, že by se v ringu znovu objevil. „Nechci dopadnout jako kluci, kteří to dělají do padesáti. Když si představím, že by ta příprava měla trvat ještě o něco déle, tak asi už ani nechci. Už i těch deset procent zkrouhnu na osm," vysvětlil s úsměvem Ondruš, který se během své kariéry proslavil také v MMA.

Double výhra pro tandem Lucie Sedláčková, Štěpán Horváth. Na oslavu se pořádně najedíVideo : Sport.cz

Při svém posledním kariérním vystoupení se utkal s Marianem Tůmou. Ten od začátku zápasu tahal za kratší konec provazu, přesto s legendárním soupeřem přežil až do závěrečného gongu. „Bude to asi klišé, ale nechtěl jsem to ukončit před limitem. Chtěl jsem si to trochu protáhnout. Mým cílem není vyhrávat před limitem."