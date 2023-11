Měl jsem temnější období, přiznal fighter Růžička. V kleci oslavil titul šampiona

Tenhle zápas jsem hlavně chtěl pro své nejbližší a pro širokou veřejnost. Chtěl jsem ukázat, že se mnou musí počítat nejen v Clash of the Stars, ale i v profi sportu a ringu. Dělám to od svých devíti let, celý život nedělám nic jiného.

Hlavní důvod, proč o tom nechci mluvit, tak abych s tím nebyl do konce života spojovaný. Ano, udělal jsem nějakou s prominutím kravinu, nevím, jak jinak to nazvat, ale chci jít dál jako sportovec. A jelikož mě sledují mladí lidé, pro které jsem velkým příkladem, tak chci, aby mě znali jenom jako vynikajícího sportovce. Aby temno, co se dělo v mém osobním životě, šlo mimo ně a rozhodně neopakovali stejné chyby.

Samozřejmě, omluvil jsem se za to několikrát, jen jsem se z jistých důvodů neomluvil přímo tomu člověku. Důvody se lidi brzo dozví… Téhle celé situace je mi hrozně líto, to samé videa, které vzniklo. Samozřejmě na to nemůžu nic říct a rozhodně jsem nechtěl, aby něco takového bylo publikováno. Jak říkám, měl jsem temnější období, kdy mi Clash of the Stars na chvíli změnil život vzhůru nohama. Asi jsem si myslel, že můžu všechno, nebo nevím, co jsem si myslel. Na druhou stranu mi celá tahle aféra pomohla v osobním životě. Srovnal jsem si, kým chci být, co chci a jak se chci projevovat. Když jsem viděl všechna videa, tak ani mně se to nelíbilo.