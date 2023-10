„Trénuji průběžně celý rok dvakrát denně. Teď jsem ještě hladovější, protože mě se*ou všichni ti bu*eranti v komentářích na sociálních sítích. O to mám tvrdší přípravu. Občas si něco přečtu, někdy něco okomentuju, ale můj manažer mi to díky bohu vždycky smaže. Chci ukázat, co ve mně je,“ přeje si Růžička, jenž naposledy bojoval v červnu v organizaci Clash of the Stars.

Poté se pozornost obrátila spíše negativním směrem. Na sociálních sítích se šířila videa, na kterých mělo dojít k napadení neznámého muže v pražských ulicích. Agresorem měl být právě Růžička, který přitom sám video publikoval. „Pro mě jsou lidi ovce, kam vítr fouká, tam jdou. Věděl jsem, že zapomínají, a dějí se mnohem horší věci. Od té doby proběhla řada napadení od slavných lidí, ale nechci je jmenovat, protože nejsem krysa jako všichni v České republice. Rozhodně nedostali takovou mediální pozornost,“ rozpovídal se talentovaný fighter na tiskové konferenci.

Jeho jméno tak plnilo titulky všech možných médií. „Média? Nesnáším je. Co řeknu, tak si vyberou pět slov, vytrhnou je z kontextu a vypadám jako největší idiot. Novináři byli mými hlavními nepřáteli. Jsou to pro mě lidi, co byli vždycky šikanovaní a potřebují se živit na někom, kdo něco dokázal. Pište pravdu, a ne žvásty, abyste nahnali čísla,“ vyzývá.

Na nepříjemném období našel i klady. „Rozhodují čísla. Díky tomu mám další nové sponzory a můžu se zase jinak připravovat. Jdu krok po kroku dál. Chci zápasit ve světě, kde je zajímají čísla a atraktivita boje,“ uvědomuje si Růžička, který se v minulosti netajil přáním vyzkoušet si štaci v populární asijské organizaci ONE Championship. „Pořád mám svoji MawarArmy a lidi, co mě mají rádi. Fotím se všude, kam přijdu. Vážím si toho. Cítím, jak lidi zase otáčí,“ je rád.

Pětadvacetiletý ranař se do klece těší, chybí mu zápasová praxe. „Chci ukázat svoji stoprocentní verzi. Dynamiku, granáty, sílu, vytrvalost, jako kdyby to mělo být na pět kol. Budu silnej a zákeřnej. Je to zápas, pak si podáme ruku,“ motivuje se Růžička, jenž se utká s kamarádem Jacobem Mikulou. „Není zrovna typ, který by začínal. Má rád klasické Muay Thai a já naopak přestřelky. U mě záleží na kondici, skáču do toho a každého soupeře chci rozstřílet. Mrzí mě, že je to Jacob, ale titul stojí mezi námi. Musím udělat, co musím.“

Proti bude stát slovenský reprezentant Mikula, který si povedenými výkony proklestil cestu až k bitvě o titul. „Tadeášovy kauzy? Nevidím do nich a nic mi do toho není,“ vyjádřil se. „Je to sportovec a vynikající zápasník. Pro mě je to další možnost se ukázat a porovnat se s jedním z nejlepších, co tu máme,“ těší bratislavského rodáka, který bude v duelu do 70 kg v roli velkého outsidera.

Řešil se i případný Růžičkův střet se stále neporaženým Václavem Sivákem. „Se Sivákem se znám roky, je to světová třída, ale ne v mojí váze,“ konstatuje český bijec, s nímž souhlasí i promotér IAF Petr „Píno“ Ondruš. „Je o váhu jinde, možná skoro o dvě. Sivák je topka, ale v 63. Kdyby k tomu došlo, tak nevím, na jaké váze byste se shodli, ale lidi by to zajímalo. Oba mají úplně jiné styly.“