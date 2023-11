Spousta lidí by brečela, ale on uznal, že byl out. O to větší respekt, říká o Jiřím Procházkovi Karlos VémolaVideo : Sport.cz

Pro českého samuraje tak alespoň částečná záplata za hořkost porážky, jejíž koncovka vyvolala bouřlivou diskuzi, zda se sudí Marc Goddard ve druhém kole s ukončením duelu neunáhlil. „Ze své podstaty vím, že v zápase dokážu zvrátit sebehorší situaci a se znalostí této informace to rozhodčí neměl ukončovat dříve, než bych byl totálně out a soupeř by do mě mlátil jak do mrtvoly. Až tehdy to může zastavit. Věřím, že bych to ještě otočil. Udělal jsem chybu a zaplatil za ni,“ okomentoval situaci Procházka.