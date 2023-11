„Na téhle úrovni se chyby neodpouštějí, ani ty nejmenší. Podobné chyby jsem se dopustil při své poslední prohře v roce 2015 (Muhammed Lawal KO - pozn. red.), kdy jsem leč ne tak nekontrolovaně, ale letěl jsem úplně bezhlavě po svém soupeři. Jen jsem se hrnul dopředu. Teď to nebylo na autopilota, ale chybou bylo především, že jsem se zase bezhlavě hrnul dopředu s vidinou toho, že chci boj ukončit, a přestal jsem trpělivě lovit soupeře tak, jak jsem to v zápase dělal do toho okamžiku,“ mrzí Procházku, jenž se po aktualizaci žebříčku polotěžké váhy nachází na druhém místě.

V titulovém souboji v proslulé aréně Madison Square Garden mu přitom až do závěru druhého kola, jenž přinesl konec, fungovalo z jeho pohledu prakticky všechno. „Pár věcí, které nemohu úplně prozrazovat a ze svého stylu je přesně jmenovat, se mi nedařilo čistě trefovat. Možná to chtělo z mé strany větší tlak dostat zápas do větších otáček a v té chvíli bych toho tam mohl lépe využít. Ale dá se říct, že všechny techniky a věci tam postupně padaly tak, že se stahovala smyčka,“ vrací se v čase.

„S člověkem na této úrovni ale nejde dělat ani ty nejmenší chyby a já doplatil na svou zbrklost. Většina lidí v tomhle tlaku spíš stáhne ocas. Musím říct, že Alex má vybudované podvědomé návyky, které zareagovaly za něj, než že by se tak vědomě rozhodl. Myslím tu zadní s levým hákem,“ připomíná závěr druhého kola.

Pozdější vítěz Pereira v zápase vsadil na jednoduchost. Čekal na vhodné okamžiky pro útok, rovněž se naplnily předpoklady o strategii, se kterou počítal i tým kolem českého bojovníka. „Alex mě ničím nepřekvapil, právě naopak. Než mě trefil, tak do té doby šlo vše podle mého plánu a vůle i včetně calf kicků, které jsem schytával. I na ně jsem byl připravený. Bylo to v pohodě,“ popisuje Procházka, který už v prvním kole šel po jednom z kopů na lýtko na zem. Podle trenéra Martina Karaivanova to ale byla shoda náhod, ne žádná dramatická situace.

Naprosto jasná byla i taktika směrem do zápasu. „Zvítězit jasně a rozhodně,“ prozrazuje jednatřicetiletý samuraj, jenž se už během pondělí vrátil zpět do České republiky. „Rovněž podle toho, jak se bude zápas vyvíjet, vzít Alexe na zem a tam ho dobít, upáčit či uškrtit… Trochu mě štve, když už jsme byli na kontaktní vzdálenost přímo u sebe, že jsem to opravdu nezkoušel víc tahat na zem. Tam jsem si na něj silově věřil, byl jsem lepší. Vytrvalostně i kondičně jsem rovněž cítil větší baterky. Je to pro mě poučení, jedeme dál,“ motivuje se český bojovník.

Procházka rozebral i závěr duelu, který byl podle mnohých hodně diskutabilní. Sudí Marc Goddard totiž souboj odmával možná trochu dřív, poražený český bijec ale sám bezprostředně po zápase přiznal, že se jednalo o správné rozhodnutí, neboť byl v té době mimo.