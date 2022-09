Rychlá jízda. Od titulové bitvy mezi šampionem Patrikem Kinclem a vyzyvatelem Alexem Lohorém se čekalo mnohé, samotný výsledek ale překvapil naprostou většinu. Český bojovník totiž po precizní práci, při které trefoval pravou zadní a poté přidal i kop na hlavu, nastartoval závěrečnou demoliční jízdu, která skončila již po necelých dvou minutách.

„Jsou to zbraně, které jsme dlouhodobě pilovali. Trenér Dušan Macák měl i teď před zápasem promluvu, že mi na lapách nemá co vytknout a je potřeba to prodat, tak jsem ho poslechl," konstatoval Kincl bezprostředně po duelu. „Patrik ukázal, co v něm je. Je to skvělej postojář, umí kdejaké nejlepší kluky na Česku a Slovensku přeboxovat. Dneska to konečně ukázal a nebyl z toho boxu tak stažený," potěšilo Davida Dvořáka, bojovníka UFC a jednoho z trenérů.

Zatímco příprava na první obhajobu kariéry přinesla trnitou cestu, poslední hodiny před zápasem se odehrávaly se vší pohodu. „V přípravě bylo x zranění, nakonec to ale všechno šlo hladce. Říkal jsem si, co všechno se pokazí. Dnes byla trochu zvláštní nervozita, ale, jak jsem vstoupil dovnitř, hodil jsem tam první zadní, tak jsem chytil sebevědomí a věděl jsem, že dneska je ten den," přiznal šampion střední váhy.

Nic osobního se do střetu s Lohorém nevměstnalo. Oba si celou dobu udržovali vzájemný respekt. „K Alexovi jsem měl od začátku respekt. Ukázali jsme si to i na váze, kde nebylo žádné strkání, nic jsme na sebe nepořvávali. Je to pokornej borec, a když jsem sledoval medailonky, tak mi přijde jako sympaťák. Má rodinu a vůbec jsem k němu necítil nějakou nenávist," přiznává výhrou nabuzený Kincl, který navíc získal finanční bonus za výkon večera.

S úspěšnou obhajobu se otevřela vrátka pro odvetný duel s Karlosem Vémolou, která by se mohl uskutečnit v závěru letošního roku. „Neplánuju dopředu, x zápasníkům se to vymstilo. Dneska jsem se přišel zrakvit a třeba to bude poslední zápas tohohle roku. Je ale jasné, že se ptáme na prosinec, což je samozřejmě ve hře, ale uvidíme. Zatím nemám nic podepsáno ani domluveno, ale smrdí to tím prosincem, co si budeme povídat (smích)," připouští bojovník přezdívaný Inspektor.

