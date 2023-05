Do turnaje zbývá pár dnů, jak se těšíte?

Hodně. Je to jeden z největších turnajů za poslední roky na česko-slovenské scéně. Je to trochu jiný pocit, než u galavečerů, které máme běžně. Je cítit, že se ve vzduchu chystá něco velkého a všichni jsou plní očekávání.

Dá se říct, že je to letos úplně největší turnaj?

Uvidíme, jak dopadne galavečer na konci roku, kdy bude odveta Zápasu století. To by měla být absolutní bomba. Ale určitě se dá říct, že turnaj s hlavním duelem Vémola vs. Kincl rozhodně je největším galavečerem právě od prvního Zápasu století, který byl před čtyřmi lety. Nejen z hlediska velikosti, ale také zájmu lidí. Každý se nás na to ptá. Cítíme, že je to v něčem jiné. V rámci našeho týmu jsme si zvykli tolik nedebatovat ohledně jednotlivých zápasů, ale teď je to odlišné. Furt ve vzduchu koluje otázka, zda uspěje Kincl, nebo Vémola. Neustále se o tom bavíme.

Bude to i nejdražší galavečer, který u vás kdy byl?

Z hlediska výplatních pásek rozhodně ano. Pravděpodobně i nejdražší turnaj, jaký na česko-slovenské scéně kdy byl v rámci všech organizací.

Dá se přiblížit, na kolik vás to vyjde?

Nechtěl bych to úplně přesně specifikovat, ale jsou to desítky milionů.

Dějištěm bude O2 arena, která je z hlediska kapacity největší arénou v Česku a na Slovensku. Dal by se tento turnaj uspořádat i jinde?

Moc lidí to neví, ale O2 arena je jedna z největších arén v Evropě. Je na takové turnaje šitá jako na míru. Perfektní viditelnost. Lidé, co sedí úplně nahoře, jsou relativně blízko a vše vidí bez problémů. Vzniká tu fantastická atmosféra. Větší arény pak jsou tu už jen fotbalové stadiony, kde je ale řada problémů. Počasí, některé jsou daleko nebo příliš velké. Je důležité si uvědomit, že potřebujeme na jedno místo vměstnat co nejvíc lidí. To dokáže nabídnout jen O2 arena.

Podobně to bude i s odvetou Zápasu století, kde rovněž jako jediná aréna připadá v úvahu právě O2 arena?

Ano. Chvíli jsme uvažovali právě nad fotbalovým stadionem. Byli jsme už dohodnutí. Nakonec jsme si ale uvědomili, že to nevychází tak dobře. Člověk tam sice narve například o pět tisíc diváků víc, ale s tím se pojí náklady v podobě přestavby, zničení trávníku a podobně. Risk je také počasí. Navíc, pokud by to měl být turnaj v prosinci, tak se to ani venku udělat nedá.

Když přejdeme k seskupení bojovníků, kteří se 20. května představí v O2 aréně. Je to podle vás jedna z nejlepších karet, která se vám kdy povedla sestavit?

Jedna z nejlepších určitě. Samozřejmě nejvíc táhne hlavní zápas a všechny oči se stáčejí právě k duelu Vémoly s Kinclem, je tu ale také čtvrtfinále projektu Tipsport Gamechanger. Je to opravdu tak natřískaná karta, že by divák ani na chvíli neměl odtrhnout oči. Bude ho to bavit po celou dobu.

Je pravda, že i v projektu Tipsport Gamechangeru jsou obrovské peníze, a to i pro poraženého.

Přesně tak. Poražený dostane 40 tisíc eur (přibližně 944 tisíc korun), což jsou hvězdné peníze. Právě i to dělá kartu tak atraktivní a nejdražší, jaká tady kdy byla. Gamechanger má perfektní výplaty.

O postup do semifinále bude jako jediný Čech bojovat David Kozma. V minulosti byl přitom zvyklý nastupovat v rámci hlavního zápasu a teď tomu tak nebude.

To je pravda (smích). Už roky nastupoval jako poslední a teď to bude pro něj něco nového. Je to zápas, který by na kterékoliv jiné kartě byl absolutní ozdobou turnaje a klidně i vrchol roku.

Jak vidíte Kozmovy šance na postup? Lohoré rozhodně nepředstavuje nic jednoduchého...

Sázkové kanceláře sice favorizují Kozmu, ale v mém vidění světa to je Lohoré. Je zápas od zápasu lepší a lepší. A pokud přijde od posledního duelu zase lepší, tak by to mohl být pro Davida problém. Kozma navíc v posledních dvou duelech zrovna nepřesvědčil. Jeden prohrál, druhý naopak vyhrál s odřenýma ušima. Jsem zvědavý, jak to zvládne. Je to skvělý bojovník, držák na zemi. Bude to ale stačit?

V rámci čtvrtfinále Gamechangeru je druhý zápas odveta mezi Glismannem a Van Suijdamem. Mohlo by se zrodit překvapení?

Klidně se to může stát. Od Glismanna jsem v prvním duelu čekal víc. Jsem zvědavý, jestli bude lépe připravený. Bude mít psychickou výhodu, protože soupeře už jednou porazil a statisticky vychází, že odvetu vyhrávají právě ti, co vyhráli první zápas. Z Van Suijdama je naopak cítit uvolněnost, jakoby mu o nic nešlo. Ví, že je to vrchol jeho kariéry a buď to urve, nebo ne. Jsou to jeho životní peníze, na které si v rámci zápasení zatím nikdy nesáhl. Bude to sledovat dost lidí i ve světě. Je to jiné, když víte, že v případě odklepání konce zápasu najednou máte o 40 tisíc eur méně než ten druhý. Namotivuje vás to ještě k lepšímu výkonu. Oběma to může změnit život.

Hlavním zápasem ale pochopitelně bude odveta mezi Vémolou a Kinclem. Kdo bude mít v O2 areně větší podporu fanoušků? Naposledy se na Karlose v Liberci bučelo...

(zamyslí se). Myslím si, že se na Karlose bude znovu bučet. Dřív něco podobného přitom nezažíval. S ohledem na svojí sebeprezentaci nebo na nějaké jeho skandály, asi něco nedělá dobře. Na druhou stranu je na to zvyklý a tyhle věcí se mu tolik do hlavy nedostanou. Kdyby lidé bučeli na Patrika, tak by to mohlo být jiné.

Důležitost zápasu se asi nemusí připomínat...

Dá se říct, že jejich kariéry jsou v rukách tohohle zápasu. Jde opravdu o hodně. Změní to celý jejich život. Po lidské i zápasové stránce. Pokud by Patrik vyhrál, tak to Karlose úplně zničí. Víme, jak těžko snáší porážky. Pokud by naopak prohrál Patrik, tak by se z toho dostával hrozně těžko. Musel by hledat novou motivaci a cíle. Bylo by pro něj náročné spolknout tuhle pilulku. Možná by to mohlo napsat třetí příběh, třetí zápas. Teď ale nad tím nepřemýšlíme.

Kincl působí mentálně hodně srovnaně a koncentrovaně, než tomu bylo před jejich prvním zápasem v roce 2018. Souhlasíte?

Souhlasím. Sice nevidím Patrikovi do hlavy, ale zřejmě to bylo právě po jejich prvním zápase, před kterým mu Vémola vlezl do hlavy, a Kincla to sežralo. Nakonec zápas prohrál. Teď se snaží být v klidu, nepouští se do slovních přestřelek a drží si odstup právě kvůli tomu, aby se mu to zase nestalo. Jestli je to opravdu takhle, to uvidíme až v zápase. Může se mu to dostat do hlavy, až se za nimi zavře klec a bude stát tváří v tvář Karlosovi. Všichni budou plní očekávání.

Je možné, že po zápase bude jejich osobní spor už minulostí?

To jsem také zvědavý. Osobně si ale myslím, že se to asi nestane. Bylo by to pěkné, kdyby se to stalo. A to právě je to hezké na tomhle sportu. Všechny spory se urovnají v kleci a co bylo předtím, už není.

Co podání rukou? Přijde?

Myslím si, že ano. Ruce si podají, ale jako kamarádi na pivo nepůjdou (smích). Kdo ví. Stále tu totiž ve vzduchu létá rovina trestního oznámení od Patrika na Karlose. Může to být právě jeden z důvodů, proč by si ruce podat nemuseli.

Měl by to být nejdražší zápas, jaký tu kdy byl. Má šanci ho některý z budoucích překonat?

Stát se to může. Čeká nás ještě odveta Zápasu století, která by to mohla překonat.