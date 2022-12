Přes čtyři roky drží pás šampiona, v pozici krále veltrové váhy navíc dokázal svůj trůn uhájit již pětkrát. Třicetiletého Davida Kozmu další šichta, mistrovský pás bude tentokráte bránit před Brazilcem Kaikem Britem. „Každou obhajobou mě to baví čím dál víc, chci to prodlužovat tak dlouho, jak to jen půjde," neskrývá přání bojovník přezdívaný Růžový panter, který bude chtít znovu vsázet na osvědčenou taktiku v podobě skvělé kondice.