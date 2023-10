Stále je to poměrně čerstvá informace, která na povrch vyplula koncem minulého týdne. Mikulášek tehdy doplatil na napadání havířovského trenéra Jakuba Müllera po turnaji Oktagon 47 v Bratislavě, na což se organizace nemohla dívat skrze prsty a musela jednat. Výsledkem byl okamžitý vyhazov. „Bylo tam víc věcí, které se neslučovaly s našimi hodnotami,“ potvrdil pro Sport.cz ukončení kontraktu spoluzakladatel Oktagonu MMA Pavol Neruda.

„Když chceme nastavovat nějaká pravidla, jakože jestli chceme ten sport držet na nějaké úrovni, tak musíme začít sami u sebe. Vašek měl žlutou nebo spíš jel na oranžovou a přišla červená,“ vysvětloval fotbalovou terminologií Ondřej Novotný, druhý ze zakladatelů. „Takže jsme si zavolali a poděkovali jsme si. V momentě, kdy to Vašek zvednul, tak začal omluvnou a zároveň rozlučkovou řeč. Vůbec nečekal, co mu řeknu. Pos*al si to sám.“

Sám ostravský tvrďák chyby z minulosti přiznal a nebál se jít s pravdou ven. „Tak moc jsem chtěl sednout na ten vlak, kde jsem seděl, ale bohužel jsem dělal jednu chybu za druhou,“ přiznal smutně na sociálních sítích. Vyhazov mu tak dává možnost zamířit do jiného působiště, nejžhavějším kandidátem na okamžitý úlovek by mohla být organizace Clash of the Stars, jenž se soustředí na zápasy influencerů a známých osobností.

A není to přitom dávno, co Mikulášek přiznal, že v minulosti nabídku od stále čerstvého hráče na bojovém poli už obdržel. „Tomáš Linh Le Sy (spoluzakladatel Clash of The Stars) je můj kamarád, vyrůstali jsme spolu a blbli. Ale řekl jsem, že momentálně nic nehledám,“ pověděl s úsměvem a doplnil, že místenku před několika měsíci obdržel také od organizace RedFace.

S odstupem několika měsíců je situace značně odlišná. „S Vaškem jsme se potkali v Ostravě, kde jsme pokecali a řekli si možnosti. Bavili jsme se o nějakých jménech, které si zatím necháme pro sebe. Smlouva ještě není na programu dne, ale doufáme, že to vyjde a domluvíme se,“ prozradil pro Sport.cz Le Sy, spolumajitel Clash of the Stars.

Václav Mikulášek byl suspendován a propuštěn z OKTAGON MMA. — OKTAGON MMA (@OktagonOfficial) October 12, 2023

Naopak vyloučen je odchod do organizace RFA, jež měla v minulosti rovněž zájem. „Mám ho rád a na začátku to byl právě on, kdo mě seznámil s jeho trenérem Davidem Vyvážilem a Leovým (Leo Brichta) trenérem Pavlem Bechtoldem. Za to jsem mu vděčný, a proto dostal od nás v té době i nabídku. Přestup k nám ale není teď na programu dne. Soustředíme se na mladé talenty a bojovníky, kteří předvádí skvělou show hlavně v kleci. Bohužel je to tak, že scéna je rozdělena a několik lidí má navzájem mezi sebou konflikty,“ uvádí Boris Marhanský, spoluzakladatel RFA.

„Viděl jsem, že Jakub Müller (trenér, jehož Mikulášek napadl) připravuje soupeřku pro Veroniku Zajícovou, a naopak v jejím rohu bude právě Vašek. Kdo ví, možná ho u nás uvidíme právě v pozici trenéra,“ líčí jednu z možností. „Určitě nebudu nikomu dávat žádné zákazy na naše turnaje, naopak zopakuji, že Vaška mám rád, i když nám popřel konec. Myslím, že dveře do profi MMA si umí opět otevřít svými výkony v kleci, takže třeba do budoucna, u nás to ale teď není tématem dne,“ opakuje.