Čas utíká jako voda a některé překvapí, že Procházka se v bojišti naposledy ukázal v červnu loňského roku, kdy získal titul polotěžké divize v krvavé řežbě proti Gloveru Teixeirovi. S odstupem necelého roku a půl je tu další brazilská mise, tentokráte se na opačné straně klece postaví Alex Pereira, shodou okolností Teixeirův svěřenec. „Je to krásný příběh a velká výzva,“ rozpovídal se český bojovník pro Shak MMA.

Pereira přitom ve svých 36 letech absolvoval jen deset MMA duelů, drtivou většinu kariéry se totiž věnoval kickboxu, kde sbíral jeden úspěch za druhým. Dá se proto očekávat, že nejsilnější zbraní bude právě umění v postoji, kde v minulosti dokázal nachytat opěvovaného Israela Adesanyu či Seana Stricklanda. „Musím říct, že Alex není dobrý MMA bojovník, přičemž mám na mysli boj na zemi a podobně. Je ale jedna věc, kterou umí a ví jak používat, a tím je jeho postoj. Bude potěšením si to s ním rozdat v postoji, kde je mnohem lepší, než ve wrestlingu a těchto věcech,“ přiznává Procházka.

„Ale nejsem tak dobrý wrestler, abych mohl říct, že si myslím, že jsem lepší než on. Na tom ale nezáleží. Je to jen můj názor a postoj,“ doplnil s tím, že chce světu znovu předvést lepší verzi sebe sama. „Vždycky, když jdu do klece, tak si říkám, že budu lepší ve strikingu, na zemi i wrestlingu. Nezáleží, jestli to ukončím v postoji na údery či kopy nebo škrcením. To je mi jedno. Prostě budu otevřený všem možnostem, které mi daný okamžik nabídne,“ konstatuje upřímně.

Otázkou zůstává, jak se český bijec popasuje s dlouhou pauzou. Na konci loňského roku si vážně zranil rameno a musel podstoupit chirurgický zákrok, který zanechal nemalé jizvy. „Život je pro mě výzvou, ale všechny ty věci kolem jsou krásné, protože pokaždé před vámi stály nějaké překážky a dalo vám to příležitost se zlepšit a být silnější. To je to, co chci ukázat. Že jsem strávil jeden rok nejen tím, abych se zotavil, ale abych se zlepšil v mém stylu a myšlení. Přesně tohle chci ukázat v kleci,“ říká odhodlaně.

Vrátil se také k situaci, kdy se vinou zranění rozhodl uvolnit titul zpět mezi ostatní uchazeče polotěžké divize. Dalším šampionem poté byl Američan Jamahal Hill, jenž před několika měsíci učinil stejný krok. „Teď není ideální čas o tom mluvit, protože je to za mnou… Ale musím říct, že uvolnění titulu nebyl můj nápad, ale souhlasil jsem s tím. Potvrdil jsem to, protože si věřím, že až po všech těch věcech, které se staly, půjdu znovu do klece a povede se mi získat titul. Proto jsem to udělal,“ vrací se do minulosti.

Nyní tak přichází několik závěrečných týdnů před odletem do místa dějiště na galavečer UFC 295, kterému bude vévodit jiná titulová bitva, a sice v těžké váze mezi legendárním bojovníky Jonem Jonesem a Stipem Miocicem. „Je to čest a potěšení bojovat ve stejnou noc a na stejné kartě,“ těší Procházku, jehož dlouholetým vzorem je právě legendární Američan Jones, bývalý šampion polotěžké divize a v současné době král mezi těžkotonážníky.