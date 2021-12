Budoucnost mimo UFC? Slovenskému bijci tím život neskončí

Slovenský zápasník se do prestižní organizace poprvé podíval v září loňského roku. To se mu parádním kopem na hlavu a následnou kombinací povedlo knokautovat Shanea Younga. Klein si navíc připsal osmou výhru v řadě. Trenérský tým tak začal pracovat s myšlenkou, že by se v průběhu dvou let mohl Klein poprat o titul v pérové váze. A jako by tato slova spíše uškodila.

Šestadvacetiletý Slovák nejprve neuspěl v souboji s Michaelem Trizanem. Američan měl v zápase jednoznačně navrch, přesto soupeře nedokázal ukončit před limitem. I tak na jeho konto zamířila výhra přes body. Klein se tak po dlouhých čtyřech letech musel popasovat s hořkostí porážky. A na tu navázala další. Nate Landwehr mu při posledním vystoupení nasadil anakondí škrcení a bylo hotovo.

„Všechno bylo dokonale nastavené. Připravoval jsem se v nejlepším gymu v USA s lepšími zápasníky, než byl Landwehr. Lépe jsem se už nemohl připravit. Potom přišel zápas a něco nebylo dobře. Soupeře jsem měl brutálně načteného, dva měsíce jsme makali na taktice. Zápas začal a on dělal něco úplně jiného. Jen jsem vyčkával a přemýšlel, co mám dělat. Chyběla mi agrese," vysvětlil Klein pro Šport.sk

„Nevycházelo mi nic, co jsem měl natrénované. Byl jsem frustrovaný, už po prvním kole jsem měl ze sebe nervy. Možná i proto jsem se nesoustředil na rady trenérů a šel jsem si svoje. Zkrátka jsem si ten celý zápas posral, jak jsem mohl," pokračoval.

Kleinovi navíc smlouva v prestižní organizaci již vypršela. Byla nastavena na tři zápasy. Přesto se hovoří o tom, že by si slovenský zápasník mohl zajistit ještě další souboj, který by měl extrémně důležitou váhu. „Vedení UFC je nevyzpytatelné. Může prodloužit smlouvu po prohře, nebo naopak propustit zápasníka po výhře. Soustředím se na svou úlohu předvést atraktivní výkon a ideálně zápas ukončit před limitem. Ať nemají na výběr. Udělám všechno pro to, abych tam ještě pár let zůstal. Jestli to nevyjde, můj život neskončí," odpověděl sebevědomě.

Pakliže by to skutečně na pokračování v UFC nevypadalo, Klein by o následných angažmá neměl mít nouzi. „Můj manažer se vyjádřil, že kdyby to náhodou nevyšlo, tak by mě ihned podepsal Bellator nebo PFL. Rozhodně se neztratím. Budoucnost mimo UFC ale momentálně nemám v hlavě," reagoval Klein.

I přesto jedna zásadní změna byla ve hře. Klein si totiž v hlavě pohrával s myšlenkou o změně váhové divize, což mu před časem doporučoval také slovenský šampion Ivan Buchinger.