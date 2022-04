Pětadvacetiletý Peňáz se přitom MMA věnuje necelé dva roky. Za tu dobu dokázal uspět ve všech šesti duelech, což pochopitelně nezůstalo bez povšimnutí světových organizací. S nabídkou přispěchala i populární show Dana White's Contender Series, kde zápasníci bojují o smlouvu s UFC přímo před zraky ředitele Dany Whitea a dalších matchmakerů. Šanci zabojovat o lukrativní smlouvu bude mít i Peňáz, pro kterého by to znamenalo největší úspěch kariéry.

Kdy jste se o nabídce dozvěděl?

Oficiálně jsme se o tom dozvěděli ve čtvrtek, kdy nám přišla nabídka, že by o nás byl zájem.

Co termín zápasu a jméno soupeře? Už víte?

Nabídka na soupeře sice přišla, ale ještě není nic oficiálně potvrzené. Co se týče termínu, tak to bude 30. srpna.

Rozmýšlel jste se dlouho?

Musel jsem to řešit s týmem, bavili jsme se o možnostech, a nakonec jsme se pro to rozhodli. Už jsme ale předem měli nějaké informace, že by o nás možná mohl být zájem. Když to přišlo, tak jsme byli rozhodnutí.

Stal byste se aktuálně třetím Čechem v UFC. Jak vám to zní?

Zní mi to dobře, byl bych za to rád a udělám maximum pro to, abych se tam dostal. Tím, že bych se tam dostal, by to ale nekončilo. Chci předvádět co nejlepší výkony a v co nejlepším světle reprezentovat Česko.

Myslíte si, že o nabídce rozhodl i váš poslední zápas proti Italovi Melillovi?

Myslím si, že asi jo. Pro mě to byla šestá výhra v řadě, zápas jsem měl každý třetí měsíc. Sice to bylo na body, ale snažil jsem se být v zápase aktivní. Snažil jsem se pracovat v postoji, ale soupeř se víceméně pouze potápěl a chytal mě za single leg. Ten zápas kvůli tomu nebyl moc atraktivní. Já jsem ale v zápase ještě nebyl úplně fit, teprve předevčírem jsem dobral antibiotika.

Nepřipadalo v úvahu, že byste ještě nějakou dobu počkal a pokusil se vybojovat přímou smlouvu do UFC?

Tahle možnost také přicházela v úvahu, přes Dana White's Contender je to ale nejjistější, máme předem stanovené datum a víme, na co se člověk má připravit. Hodně zápasníků totiž bere zápasy přímo do UFC jako short notice, berou to na poslední chvíli a naskakují do fightů, když se někdo zraní nebo vypadne. To je pak riskantní.

V DWCS ani případná výhra nemusí znamenat jistotu smlouvy.

Přesně tak. Musíte udělat atraktivní výkon, musíte se zalíbit porotě, s tím ale počítám. Na to jsme připraveni.

O výhře Matěje Peňáze poprvé rozhodly až body. Soupeř ho provokoval gestyVideo : Sport.cz

Považoval byste získání smlouvy jako největší úspěch kariéry?

Asi ano. Byl jsem sice v Glory, což je největší kickboxerská organizace, ale tím, že to není tolik sledované, tak by případná smlouva s UFC měla větší dopad na mojí kariéru.

Budete podle vás velkou ztrátou pro organizaci OKTAGON MMA?

To asi není otázka na mě (smích). Ale myslím si, že v Česku a Slovensku mám poměrně dobrou fanouškovskou základnu, lidé mě sledují, takže to asi nějaká škoda bude.

V minulosti šli stejnou cestou i Čech Michal Martínek a Slovák Martin Buday. Sledoval jste jejich zápasy?

Sledoval. Michalu Martínkovi se to nevydařilo, ale sám říkal, že mu vůbec nesedlo to cestování, byl tam krátkou dobu před zápasem. Martin Buday tam letěl mnohem dřív, možná i kvůli tomu se mu to povedlo. Ve druhém kole zaznamenal knokaut, vybojoval smlouvu a teď má i první vítězství v UFC. U něj to bylo dobré rozhodnutí.

Budete se inspirovat a také poletíte značnou dobu před zápasem na místo dění?

Určitě bychom chtěli alespoň deset dní před zápasem, abychom se dobře aklimatizovali a zvykli si na časový posun.

Jaké budou následující plány? Zápas máte za čtyři měsíce.

Žádnou velkou pauzu neplánuji. Hned, co jsem dobral antibiotika, jsem šel na první lehkej trénink. Postupně budeme přidávat a budeme to směřovat na srpnový zápas. Momentálně jsem ve Švédsku, kde mám super sparing partnery a potom se přesunu zpět do Česka, kde se budu rovněž připravovat. Přípravu tam budeme přímo specifikovat na daného soupeře, uděláme si plán.

Vy se MMA věnujete dva roky a hodně lidí je názoru, že UFC je pro vás moc brzo. Co na to říkáte?

Takové názory chápu. Je hodně zápasníků, kteří jsou v MMA o dost delší dobu než já. Já mám ale za sebou hodně zkušeností v postoji, myslím si, že to je moje výhoda. Mám přes 60 zápasů v amatérském postoji a dalších 25 v profi kickboxu, dále zkušenosti v Glory. Tohle všechno sice není MMA, ale počítá se to. Je úplně jedno jestli se jedná o kickbox nebo MMA, zkušenosti se počítají. MMA je sice jiné, musím hodně makat i na zemi, které se v poslední době dost věnuji, ale věřím, že ani to nebude problém.

Myslíte si, že máte kvality, abyste se v UFC mohl měřit s těmi nejlepšími?

Rozhodně to není tak, že bych si myslel, že během jednoho roku půjdu o titul, to rozhodně ne. Věřím ale tomu, že tam dokážu porazit hodně zápasníků. Střední váhu mám hodně dobře následovanou a myslím si, že ta mám na hodně borců.

V posledních dnech vám vyjádřil podporu i Vlasto Čepo, se kterým jste se měl v minulosti několikrát utkat a ke vzájemném duelu se schylovalo i v nejbližších měsících. Co tomu říkáte?