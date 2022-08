Česká republika má v Las Vegas hned dvojí zastoupení. O smlouvu v UFC zabojuje nejen Matěj Peňáz, ale také Tereza Bledá, která půjde do akce o týden později. Jako první se před zraky prezidenta Dany Whitea představí právě pětadvacetiletý ranař. „Forma je dobrá, cítím se připravenej. Celkově byl kemp natolik náročný, že jsem náročnější snad ještě nezažil," líčí zápasník s přezdívkou Money.

Peňáz drtivou většinu času trávil ve švédském Allstars Training Centru, kde se připravují i hvězdy UFC Chamzat Čimajev nebo Alexander Gustafsson. Náročné kempy na severu Evropy sloužily především k pilování práce na zemi. „Zapracoval na tom opravdu hodně a kvalitně, má kolem sebe skvělý tým trenérů. I kluci, kteří mají skvělý wrestling, tak říkají, že je strašně těžké ho hodit," má radost trenér André Reinders.

Boj o smlouvu s UFC se blíží. Uspějí Matěj Peňáz a Tereza Bledá v Las Vegas?Video : Sport.cz

Menší vroubky se přesto našly. Peňáz si totiž ještě v květnu měl odskočit na boxerský zápas na turnaji organizace Oktagon, kvůli zraněné ruce mu to ale bylo znemožněno. „Šlo o zápěstní kůstky, se kterými bojuji již delší dobu. Jak jsem jenom boxoval, tak to ruka úplně nezvládala a v průběhu přípravy se to zhoršovalo," popisuje nepříjemnosti.

Zranění je minulostí. Připravenost paží bude chtít Peňáz předvést v souboji s Američanem Sedriquesem Dumasem, jenž vyznává podobný bojový styl. „Je to výzva, nebude to zápas zadarmo. Stylisticky by mi měl sedět, je to víc postojář, občas se ale pouští na zem. Je to klasický pravák, jinak jsme stejně vysocí," srovnává Peňáz, který se může stát šestým Čechem v UFC.

„Cíl je dostat se do UFC a stát se dalším Čechem, který reprezentuje Českou republiku v nejprestižnější organizaci světa," má jasno zástupce Reinders MMA, jenž se během přípravy musel potýkat i s ohlasy pochybovačnými ohlasy lidí. „Je pravda, že nabídka přišla rychle, v MMA jsem první dva roky. Když to ale člověk spojí s tím, kolik zkušenosti mám z postojových disciplín a jak dlouho zápasím, tak jsem na to víc než dobře připravený," ubezpečuje sebe i ostatní.

Svůj pohled na cestu k vysněné metě má trenér Reinders. „Přirovnávám ho k českému Israelu Adesanyovi, který také nešel dlouhou cestou do UFC. Je to jenom o tom, aby si své zbraně prosadil, a to on umí. Je to pohybový talent. Má zbraně, aby porážel kohokoliv," dodal bývalý zápasník.