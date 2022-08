Další dva čeští zástupci v nejprestižnější bojové organizaci světa? Brzo tomu tak může být. O smlouvu v UFC totiž zabojuje české duo Matěj Peňáz – Tereza Bledá, které se představí v populární show Dana White's Contender Series, kde zápasům přihlíží i ten nejpovolanější - prezident UFC Dana White. Jako první půjde do akce vytáhlý ranař (30. srpna), o týden později (6. září) ho napodobí také parťačka z gymu.

„Původně dokonce měla Tereza zápasit s Matějem na jednom galavečeru, ale původní soupeřka to odřekla, zápas je tedy o týden později," vysvětluje trenér Reinders. „Odlétáme tedy všichni najednou. Kvůli časovému posunu jsme se rozhodli, že poletíme 9 dnů před Matějovým zápasem," líčí úspěšný trenér logistické posuny, které se odehrají v neděli 21. srpna.

Jak si říct o pozvánku na draft UFC? Byli jsme hodně otravní a zabralo to, prozrazuje Tereza BledáVideo : Sport.cz

„Letí velká skupina. Trenéři André Reinders a Jan Stach, pak Terka Bledá a její přítel a moje přítelkyně. Budou s námi i sponzoři," hlásí talentovaný Peňáz, jehož nedávné zranění ruky je v pořádku. „Šlo o zápěstní kůstky, když jsem se připravoval na box a jen jsem boxoval, tak to ruka úplně nezvládla," popisuje nedávné trable.

Pro mladé české svěřence ale nepůjde o první zkušenost s výletem do Vegas. Oba se totiž nedávno zúčastnili i povinného focení a točení pro Contender Series. „Byla jsem na dva dny na natáčení. Překvapilo mě, jak byli v UFC Apexu připravení na rozhovory, jak měli nastudované vše, co jsem kdy dělala a jaké mám výsledky," překvapilo Bledou. „Vegas je podle mě město všeho a ničeho. Aspoň vím, do čeho letím a nebudu překvapený," líčí první zkušenosti s Amerikou i Peňáz.