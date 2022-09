Přesun do polské organizace KSW je minulostí a s tím i první ostrá zkouška, která se Michalu Martínkovi povedla na jedničku. Český těžkotonážník se po úspěšné premiéře připravuje na další boj, tentokráte v kleci narazí na polského velezkušeného obra Daniela Omielanczuka, který v minulosti dlouhou dobu zápasil i v slavné UFC. „V minulosti jsem také šel s veteránem UFC a ten zápas mi sednul. Takhle těžcí soupeři mi vyhovují, nutí mě to být víc ve střehu," popisuje český bojovník.

Nemám si na co stěžovat. Já si to tam užívám, protože jsem na KSW koukal rád už jako mladík. Teď tu jsem a jsem jeden z nich, což je skvělé.

ACA má v logu nápis „less show, more fighting" a je to takové prostředí zaměřeno hlavně na výkony opravdu bojeschopných jedinců v aktivním věku a v nejlepších formách. Já tu asociaci respektuju po sportovní stránce. Na druhou stranu KSW je také zaměřená na opravdu kvalitní sportovní duely dobrých bojovníků, dávají si práci se show pro diváky. Na jejich straně je větší mediální hype, velice dobré promo včetně krásných zážitků z galavečeru. Jak pro oko diváka, tak pro fightera.

Jsem rád, když můžu zápasit každý 4 měsíc. Samozřejmě ne vždy to jde, protože je to úpolový sport a často se stane nějaký ten úraz a podobně. Ale za sebe můžu říct, že mi takovéhle tempo vyhovuje.

Údajně byly problémy se sháněním soupeře, je to tak?

Jeden soupeř, který mi byl nabídnut, by byl dárek pro fanoušky. Bohužel to nevyšlo, ale zas na druhou stranu se povedlo najít někoho jiného a po sportovní stránce je to ještě zajímavější.