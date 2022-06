Souboj, který již před zápasem volal po rychlém ukončení. A není se čemu divit. Těžkotonážníci Michal Martínek a Filip Stawowy obvykle své duely končí po několika minutách. S více než desetikilovou výhodou vstupoval do zápasu právě pětadvacetiletý Polák, pro kterého se rovněž jednalo o debut v největší polské organizaci.

Scénář boje byl do puntíku naplněn. Stawowy se pokoušel těžit ze své váhové převahy, drtivou většinu na soupeře vyvíjel tlak a navíc se pokoušel svými nekompromisními granáty co nejdřív rozhodnout. Martínek však byl proti. O sedm let starší bijec předvedl naprosto precizní výkon, kterým polského těžkotonážníka zcela vymazal.