Češka se málem dočkala UFC, nabídka byla smetena ze stolu. Přijde ještě letos další šance?

Před necelým měsícem se česká MMA zápasnice Tereza Bledá mohla stát historicky druhou Češkou, která se probojovala až do slavné UFC, ani výhra jí k vysněnému cíli ale nepomohla. Brána nejslavnější organizace se sice neotevřela, přesto den po neúspěchu přišlo překvapení. „Den po Contenderu dostala nabídku na short notice na UFC turnaj. Bylo to ale o váhu výš a asi čtrnáct dnů před, takže jsme to odmítli,“ prozradil s odstupem času trenér André Reinders, jehož svěřenkyně by se teoreticky ještě letos mohla mezi elitou skutečně představit.

Nabídka z UFC pro Terezu Bledou ještě letos? Jedna už přišla, ale nepřijala jíVideo : Sport.cz

Článek Smutek, zklamání, dost možná i poct křivdy. Zhruba takto se před necelým měsícem cítila talentovaná Tereza Bledá, která zůstala před bránou UFC. „V hlavě si musela srovnat to, že nedostala kontrakt. Opakoval jsem jí, že udělala skvělý zápas, porazila velmi dobrou soupeřku na obrovsky sledovaném turnaji," vysvětlil trenér André Reinders. Ačkoliv se dvacetileté bojovnici povedlo v duelu proti Brazilce Nayare Maie dominantně zvítězit, přesto to prezidenta UFC Danu Whitea nepřesvědčilo. „Má skvělý skalp a ve své váze je aktuálně 27. na světě, široko daleko kolem ní jsou pouze bojovnice UFC. I přesto byl u ní ten pocit nenaplnění, protože si šla pro smlouvu, kterou nedostala. Ale to, že, kontrakt nedostala teď, tak neznamená, že tam nebude. Naopak. Je to otázka maximálně jednoho zápasu, možná ani toho ne," pokračoval úspěšný kouč. Neúspěch z Contenderu v sobě ještě zpracovávám, ale už koukám dopředu, říká Matěj Peňáz.Video : Sport.cz Den po již zmíněné populární show Dana White's Contender Series přesto přišlo překvapení v podobě nabídky účasti na turnaji UFC. „Den po Contenderu dostala nabídku na short notice na UFC turnaj. Bylo to ale o váhu výše a asi čtrnáct dnů před, takže jsme to odmítli," prozradil Reinders. Nabídka sice byla smetena ze stolu, vyloučena ale není případná další možnost bojovat mezi elitou. „Jednáme o jiném zápase, o obhajobě titulu v Oktagonu, ale teoreticky může ještě letos přijít i nabídka od UFC," nastínil bývalý zápasník, který měl v Las Vegas ještě jedno želízko v ohni, a sice Matěje Peňáze, kterému to rovněž nevyšlo. Bledá každopádně nechce zahálet a svůj zápasový um se snaží pilovat k dokonalosti. Dvacetiletá šampionka organizace Oktagon MMA se v současné době připravuje ve Francii. Aktuálně je ve Francii, kde dělá sparing partnerku Marin Fiorotové, která si jí pozvala a sama je sedmička muší váhy UFC. Bude mít zápas s Katlyn Chookagianovou, což je jednička té váhy. Pro Terezu je to obrovská zkušenost, a pokud Fiorotová vyhraje, tak zase máme nějaký obrázek o tom, jak na tom Tereza je," dodal jednačtyřicetiletý trenér.